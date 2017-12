Tout en dÃ©veloppant ses activitÃ©s : Sonelgaz rÃ©solue Ã  amÃ©liorer la qualitÃ© de service

La Société nationale de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) «est résolue à améliorer sa qualité de service et à développer ses activités», en renforçant son réseau de distribution en vue d’accompagner le développement économique du pays, a affirmé, hier à Ghardaïa, le président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz.

S’exprimant, en marge d’une rencontre régionale centre et sud/est portant sur la sécurité interne des entreprises du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab a indiqué que l’Algérie a investi dans le secteur énergétique, «grâce à une stratégie ambitieuse visant à satisfaire la demande nationale» (domestique et industrielle) en énergie électrique, pour accompagner le développement économique. «Notre objectif à court terme est d’améliorer la qualité de services et de renforcer le réseau de distribution, pour satisfaire la demande croissante, notamment pour les zones industrielles dans les différentes wilayas du pays», a-t-il précisé.

L’Algérie produit actuellement 16.000 MGW d’électricité et couvre l’ensemble de la demande nationale, a-t-il ajouté, avant d’annoncer que «notre objectif est d’accroître la production et d’exporter vers nos pays voisins».

Le PDG du groupe Sonelgaz a appelé à une optimisation et à une rationalisation des moyens, tout en veillant à la préservation du patrimoine des entreprises et des travailleurs. «Cette rencontre régionale constitue une plateforme d’échanges des expériences et des stratégies en matière de sécurité interne des entreprises afin de veiller à la préservation des biens et des personnes», a-t-il indiqué, ajoutant que l’objectif consiste à soutenir la stratégie de développement en matière énergétique et de renforcer la sécurité dans les zones du secteur. Mohamed Arkab a visité une série de projets afférents à son secteur, dont un chantier de réalisation d’un poste d’alimentation en énergie électrique (220/60KV) au niveau du carrefour de la RN-1 et la RN-49 reliant Ghardaïa/Ouargla, pour un coût estimé à plus de 1,6 milliard de dinars. Cet ouvrage permettra de renforcer la sécurité d’alimentation en énergie électrique dans la région, notamment les zones industrielles et agricoles, et de satisfaire la demande domestique, a-t-on fait savoir sur site. Le PDG du groupe Sonelgaz a également inspecté la centrale solaire photovoltaïque expérimentale d’Oued N’Chou, à une dizaine de kilomètres au nord de Ghardaïa.

Réalisée sur une superficie de 10 hectares, pour un coût global de près de 900 millions de DA, cette mini-centrale, d’une puissance de 1,1 mégawatt (MW), est dotée de 6.000 panneaux photovoltaïques, selon la fiche technique du projet. Elle constitue ainsi «un laboratoire naturel» pour les études et recherches en matière d’énergie solaire, mais également comme «site d’essais» du matériel utilisé, afin de propager cette technologie à travers l’ensemble du territoire national. M. Arkab a, en outre, relevé qu’il accorde un grand intérêt à la formation dans le domaine des énergies renouvelables, avec le développement d’un réseau de centres de formation dans les métiers des énergies renouvelables. Le PDG de sonelgaz a, à cet occasion, promu 48 cadres travailleurs de l’entreprise au niveau des wilayas de Ghardaïa, d’Ouargla, d’El-Oued, de Biskra et de Laghouat, à des postes supérieurs. (APS)