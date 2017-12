MOC : Un tournoi pour cÃ©lÃ©brer le 78e anniversaire

Un tournoi de football réunira, jeudi au stade Benabdelamalek, d’anciennes gloires du football algérien, à l’occasion du 78e anniversaire de la création du Mouloudia olympique de Constantine (MOC), a indiqué dimanche le président de l’association des anciens joueurs de ce club, Djamel Adlani. Les vétérans du MOC ayant évolué dans les années 1970 et 90 se mesureront, à cette occasion, à d’anciens internationaux algériens en plus d’une sélection d’anciens joueurs de Constantine, a-t-il ajouté.

Le Mouloudia de Constantine avait été fondé le 15 décembre 1939, jour du Mawlid Ennabaoui qui a inspiré au cheikh Abdelhamid Benbadis le nom du club, a-t-on noté. Ce tournoi permettra au footeux constantinois de revoir à l’œuvre de plusieurs joueurs de la génération dorée du MOC, à l’image des frères Fendi et Adlani, Khaïne, Krokro, Zoghmar, et autre Guemouh, se frotter aux anciennes gloires de l’Equipe nationale des années 70, 80 et 90 comme Fergani, Assad, Serbah, Belloumi, Salhi, Betrouni et Tasfaout, a-t-il précisé.

La célébration du 78e anniversaire du club cher à l’imam Benbadis prévoit également une rencontre entre une équipe constituée de joueurs du MOC champions d’Algérie lors de la saison 90-91, tels que Laouar Mechoud Drisse et autre Houasnia, et une formation d’anciens joueurs de Constantine parmi lesquels Boulehbal, Laoubi, Bouaoun et Benkenida. En marge de cet évènement, l’association des anciens joueurs du MOC honorera l'Amicale des anciens internationaux algériens de football (AAIF), et rendra hommage aux anciens joueurs décédés, Majid Mamar, Kamel Benkeria, Djamel Ali Mokhenache, Salah Boulefelfel, Salim Bendilmi, Oumbarek, Benbatouche.