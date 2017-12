Aujourdâ€™hui, 17h, au stade du 08-mai 45, ESS-USMA : pour le poste de dauphin

Aujourd’hui, au stade du 08-mai 45 de Sétif, la LFP a organisé le match en retard entre l’ESS et l’USMA comptant pour la 8e journée de la Ligue1.

Cette rencontre revêt un intérêt très important pour les deux protagonistes. Les sétifiens sont obligés de l’emporter pour réduire leur écart sur le CSC, le champion d’hiver avec 31pts. En cas de victoire, en effet, les gars des hauts-plateaux reviendraient à quatre points avant leur déplacement, ce vendredi, à Bel Abbès, pour y affronter l’USMBA, une équipe pas facile à manier à domicile. Les locaux sont un peu rassurés après que Madoui ait accepté de rester encore un peu à la barre technique du club après que le club tunisien de l’ESSahel lui a proposé un contrat pour le moins «juteux». Il est clair que le technicien sétifien va essayer de renouer avec la gagne avec son équipe qui est en train d’afficher ses ambitions. La victoire obtenue difficilement, at home, devant le DRBT (2 à 0) (ne pas se fier au score) a quelque peu ramené de la quiétude au sein des joueurs. Il est évident que l’avantage du terrain aura son importance dans un tel face-à- face. Les usmistes, qui restent sur un nul, à domicile, devant la JSK (0 à 0), sont quelque peu contrariés par un tel résultat. Ils auraient aimé remporter le gain du match afin de ne pas être distancés par leur rival de toujours, le MCAlger. Avec 20pts dans leur compteur, ils ont reculé au classement général (6e). De plus, ils sont à onze points du CSC. Ce qui est énorme à une journée de la fin de la phase aller. Notons que l’USMA, ce week-end, aura à se déplacer au stade des frères Brakni, pour se mesurer à une équipe de l’USMBlida en net redressement. Les rouge et noir seront amoindris par l’absence de plusieurs joueurs et non des moindres. Khoualed vient de résilier son contrat avec l’USMAlger. Il va opter pour un club saoudien. Il y a aussi Hamzaoui, Hamar (blessé) qui ne sera pas là aussi. Quant à Sayoud, Hamdi n’a pas encore tranché sur ce joueur. Va-t-il le faire jouer ou pas ? Tout dépendra de la tournure de la rencontre face à cette coriace formation de l’entente, surtout lorsqu’elle évolue intra-muros. Les camardes de Zemmamouche sont conscients des difficultés qui les attendent, surtout que même Yaya ne sera pas présent à cause d’une légère blessure. Il est attendu que les visiteurs vont défendre crânement leurs chances afin de grimper un peu au classement général et pourquoi pas prendre la 4e place. Les sétifiens ne vont certainement pas l’entendre de cette oreille. Toujours est-il, les présents vont assister à une empoignade qui sera d’un niveau assez élevé du fait que les forces en présence sont d’un niveau similaire ou très proche. Il est mal placé de faire un quelconque pronostic du fait qu’il s’agit d‘un match serré. Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid Gharbi