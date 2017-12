Parlement jordanien : Revoir l'accord avec IsraÃ«l

Le Parlement jordanien a décidé de charger la commission juridique de revoir tous les accords conclus avec Israël, dont le traité de paix de 1994, après la décision américaine de reconnaître Al Qods comme capitale d'Israël. La Jordanie, pays gardien des lieux saints musulmans à Al Qods, a dénoncé comme «une violation du droit international» l'annonce faite mercredi par le président Donald Trump sur Al Qods. Lors d'une réunion dimanche soir, les députés jordaniens ont voté à l'unanimité pour «charger la commission juridique de réviser tous les accords avec l'entité sioniste y compris celui de Wadi Araba», a indiqué l'agence de presse officielle Pétra. C'est dans la région de Wadi Araba, dans l'ouest jordanien, qu'Israël et la Jordanie ont signé leur traité de paix en 1994. Le royaume jordanien et l'Egypte, en 1979, sont les deux seuls pays arabes à avoir signé un accord de paix avec l'Etat hébreu. Selon la Constitution, seul le roi peut conclure ou annuler des traités de paix ou déclarer la guerre. Mais le Parlement peut exercer une pression et faire des propositions.