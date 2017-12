Dans la lucarne : ReprÃ©sentativitÃ© dans la CAF

On avait déjà eu à traiter de cet important sujet relatif à la représentativité d’un pays donné dans les instances africaines de football. A la CAF, vous ne pourrez rien entreprendre si vous ne disposez pas de personnes compétentes capables de se frayer un chemin dans le comité exécutif de la CAF étant l’organe décisionnel de celle-ci. Si vous n’avez aucun représentant, vos chances de voir vos intérêts, aussi bien au niveau des clubs que de l’équipe nationale, bien défendus réduites à une « peau de chagrin ». C’est une constatation d’une virulente vérité. Le contraire, ce serait pour nous pur mensonge. Notre expérience passée plaide pour cette façon de voir. Il y eut plusieurs cas où l’EN a été maltraitée par des prises de position pour le moins injustes, mais on n’a rien pu faire pour lui trouver une solution. Car, au départ, on était sur le carreau du fait qu’on n’a pas quelqu’un qui puisse défendre nos intérêts directement en étant sur place et surtout tout près du centre de décision. Il faut dire que la FAF et notre football, d’une manière générale, avaient souffert de la marginalisation, voulue ou non, par les membres de la CAF. Toujours est-il, la « politique de la chaise vide » nous avait joué un tour assez malsain, et chacune de nos affaires traitées par les instances de la CAF se sont avérées perdues d’avance. C’est ce qui avait suscité la « levée de boucliers » demandant, à juste titre d’ailleurs, que les dirigeants algériens les plus intègres et surtout compétents présentent leurs candidatures au moins dans une des instances de la CAF en vue de mieux plaider la cause de notre football. Il faut dire que les tunisiens, les marocains, les mauritaniens et notamment les égyptiens avaient une très grande représentativité au sein de la CAF, surtout dans la commission d’arbitrage. Chaque fois qu’il y a une « situation litigieuse » entre nous et nos voisins, le dernier mot leur revenait presque de droit du fait il n’y avait personne pour nous restituer nos droits ainsi spoliés. On était sans défense. On avait, en 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), pensé faire intégrer quelqu’un au sein de la CAF. Le dévolu s’est jeté sur feu Omar Kezzal qui était président de la FAF. C’était quelqu’un de compétent et en plus maîtrisait parfaitement bien le droit, lui qui étai aussi Directeur Général des chèques postaux. Au fond, il fallait admettre que le choix était judicieux et qui ne souffrait d’aucune contestation. Finalement, et malgré une organisation parfaite (tee-shirts), on n’a pas réussi dans notre tâche pour faire introduire quelqu’un aussi bien dans la CAF, mais aussi pour gagner l’organisation de la CAN 2002 qui est revenue en dernier ressort au Mali. Ceci dit, il n’était nullement facile de se frayer un chemin au sein de la CAF. Il n’y a que Mohamed Raouraoua qui a réussi dans son entreprise en intégrant haut la main le CE de la CAF, mais aussi la FIFA. Il a ainsi aidé le football algérien avec deux qualifications en coupe du monde, et la qualification à la CAN était devenue presque quelque chose d’automatique. Toutefois, en quittant la FAF au profit de Zetchi, il avait aussi perdu son poste au CE de la CAF à la faveur du Marocain Lekdjah. En son temps, on était représenté par Belaïd Lacarne (arbitrage), Haddadj (compétition), Mecherara. Aujourd’hui, on n’a personne. Et c’est très ennuyeux ! Répercussions : nos clubs le MCA et l’USMA, dernièrement dans les compétitions africaines, ont été « volés » par les arbitres, mais il n’y eut aucune suite. Aujourd’hui, la FAF de Zetchi veule investir le CE de la CAF en désignant Ould Zemirli pour se porter candidat. C’est vrai que certains n’ont pas manqué de relever son manque d’expérience des « coulisses ». Mais l’intéressé s’en défend et pense qu’il est le « désigné » de la FAF et du MJS. Il n’hésite pas à demander l’aide de Raouraoua dont l’expérience date de plusieurs années. On espère que le vice-président de la FAF réussisse dans sa propension à être élu au CE de la CAF. En fin de compte, la candidature de Bachir Ould Zemirli a été rejetée par la CAF du fait qu’elle est arrivée hors délai (07 décembre à minuit le cachet de la poste faisant foi). C'est-à-dire qu’on perd une chance inouïe sans même attendre les élections prévues le 1er février de l’année prochaine au Maroc. Une issue pour le moins « burlesque », inattendue. On avait tous pensé que cette fois-ci ce serait la bonne, surtout qu’il était mandaté par la FAF et le MJS. C’est vraiment dommage d’assister à un tel scénario ! Certes, le SG de la FAF est au Caire pour introduire un recours, néanmoins, comme dirait l’autre, les « carottes sont cuites ».

Hamid Gharbi