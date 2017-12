Symposium sur le renouveau du football : diagnostic et dialogue

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a donné, hier au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal de Club-des-Pins ( Alger), le coup d’envoi du symposium sur le renouveau du football algérien, prévu les 11 et 12 décembre 2017.

Placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ce grand rendez- vous, qui réunit la grande famille du football national, à savoir dirigeants, anciens joueurs, techniciens et arbitres, entre autres, est organisé par la FAF. À travers ce symposium, l’instance fédérale en question a pour objectif d’établir un diagnostic sur les problèmes qui rongent le football algérien, de proposer des remèdes efficients à travers des recommandations en associant toutes les parties prenantes. «Je voudrais avant tout féliciter la Fédération algérienne de football, pour cette initiative, dont l’objectif tend à développer et à promouvoir cette discipline, qui, faut-il le souligner, connaît quelques problèmes. Aussi, je tiens à saluer, par ailleurs, l’engagement du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours œuvré, par son soutien et son accompagnement, le football dans sa voie vers le développement. En effet, les différentes recommandations du Président de la République, notamment lors du Conseil interministériel du 23-11-2010, ont permis à cette discipline d’acquérir d’importants moyens nécessaires à son développement. Le fait que cet événement soit placé sous son patronage en est la preuve concrète. D’autre part, je tiens à réaffirmer l’engagement de l’État algérien à soutenir et à continuer d’aider le football et le sport national, en général, afin de permettre à nos athlètes et à nos équipes de briller, lors des différents événements internationaux. L’État n’a managé aucun effort ni lésiné sur les moyens, pour la promotion du football national, en s’intéressant de plus près à certains élément essentiels à son développement à l’image de la formation, de l’infrastructure ou encore de la lutte contre la violence. Pour rappel, la loi de finances complémentaire de 2015 a consacré une enveloppe considérable afin de continuer à accompagner nos clubs professionnels jusqu’en 2018. Aussi, je m’engage auprès de vous à mettre à disposition tous les moyens dont dispose le secteur de la Jeunesse et des Sports, pour la prise en considération et la concrétisation des différentes recommandations retenues durant ces journées techniques», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, durant son allocution d’ouverture. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de football, M. Kheireddine Zetchi, a soulevé la nécessité d’organiser un tel événement. «Je tiens à rendre hommage à tous mes prédécesseurs, qui ont tant bien que mal œuvré pour le développement de la discipline. Cependant, il faut reconnaître que notre football souffre aujourd’hui de lacunes qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs et de se distinguer à l’échelle internationale. Cela nous conduit, en tant que responsables et acteurs du football national, à l’occasion de ce symposium, à ouvrir le débat sur la situation de notre sport roi. Nous devons saisir cette occasion, pour établir un diagnostic sérieux, et proposer, par la même occasion, les solutions idoines pour sortir de cette situation», a tenu à indiquer le premier responsable de la FAF, avant d’inviter les participants à entamer les travaux dans les différents ateliers. Pour rappel, huit thèmes ont été retenus dans le programme de ce symposium, à savoir : «Formation & Développement», «Football amateur, Professionnalisme», «Financement, Sponsoring et Droits TV», «Arbitrage», «Moralisation du football» et Lutte contre la violence», «Médecine du football & Lutte antidopage» et «Réformes juridiques & Relations avec les médias et les institutions». Par ailleurs, des débats en plénière sont prévus, avec un panel de spécialistes constitué, notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, du président de la Fédération algérienne de football, d’un représentant de la Direction générale de la Sûreté nationale ou encore de techniciens et dirigeants, à l’image de MM. Boualem Charef, Mohamed El- Morro, Reda Abdouche et Abdelkrim Medouar.

Rédha Maouche

Djamel Menad, entraîneur adjoint de l’EN :

«Je trouve que c’est une bonne initiative de la part de la nouvelle équipe de la Fédération algérienne de football. Tout ce qui vise à promouvoir et à développer la discipline est positif. Cependant, il s’arrêter aux débats. Je pense que tout le monde va prendre la parole pendant les ateliers, pour soulever les problèmes que vit notre football et proposer des solutions. Il va falloir par la suite tout mettre en œuvre pour la concrétisation des recommandations des différents ateliers. Il est temps d’agir. D’une part, il faut une véritable volonté des pouvoir publics, et, de l’autre, un réel engagement des différents membres de la famille footballistique. On doit absolument mettre de côté les intérêts personnels pour l’intérêt du football national.»



Azzedine Aït Djoudi, entraîneur de la JSK :

«Je pense que c’est une véritable aubaine pour le football national. Il fallait agir. Je pense que la situation a trop duré. Les conditions actuelles, que cela soit au niveau de la gestion ou même du terrain, ne nous permettent pas de progresser. Comme cela fut le cas en 1977, avec lé réforme sportive, en 1995, à l’occasion des Assises du football national, ce symposium est l’occasion pour nous de faire le bilan de la situation et sortir avec des recommandations intéressantes, à même de nous permettre d’envisager un avenir meilleur. J’espère, aussi, qu’il y aura des décisions politique s qui nous permettrons de concrétiser tous nos projets.»



Mouldi Aissaoui, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, et ancien président de la FAF :

«Personnellement, j’attends beaucoup de ce symposium. J’ai beaucoup d’espoir. On a assisté à la cérémonie d’ouverture de ces journées techniques. Les choses sérieuses vont commencer, à l’occasion des débats dans les différents ateliers. J’espère qu’on sera tous à la hauteur pour faire le bilan de la situation et proposer les solutions adéquates. Les problèmes sont nombreux, et pas simples du tout. Il faut donc être réaliste et surtout objectif dans l’analyse de la situation. Il faut, par ailleurs, se montrer courageux, pour relever le défi, tout en gardant les pieds sur terre.»

Propos recueillis par: R. M.