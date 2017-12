Algerie - Tunisie - Chine : Examen de la coopÃ©ration

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a reçu, hier, les ambassadeurs de Tunisie et de Chine, respectivement M. Ennasser Essayd et M. Yang Guangyu. M. Zaâlane et l'ambassadeur tunisien ont passé en revue la coopération bilatérale et les voie de renforcer le partenariat dans les domaines des travaux publics et des transports, ainsi que les moyens à même de contribuer à leur développement, précise la même source. Les deux parties ont évoqué également plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles liées au transport terrestre, maritime et aérien des voyageurs et des marchandises, outre l'échange d'expériences et d'expertises, objet de suivi par les deux parties algérienne et tunisienne. Lors de son entretien avec l'ambassadeur chinois, le ministre a mis en avant la coopération bilatérale et le partenariat entre les deux pays, ainsi que les moyens de les développer davantage. Ils ont évoqué également diverses questions d'intérêt commun, notamment celles relatives aux projets en cours de réalisation concernant les travaux publics et les transports, objet également de suivi par les deux pays. Les deux parties ont salué, au terme de leur entretien, «les relations de coopération privilégiées» liant les deux pays. (APS)