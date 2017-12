23e opÃ©ration Ã  Alger : plus de 8.000 familles relogÃ©es avant fin 2017

Plus de 8.000 familles seront relogées avant fin 2017, dans le cadre de la 23e étape de relogement dans la wilaya d'Alger, a annoncé, hier le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. La 23e opération de relogement, qui touchera plus de 8.000 familles habitant dans ce qui reste des bidonvilles, des caves, des terrasses, des chalets et toute autre bâtisse anarchique défigurant la capitale, est prévue avant fin 2017, a déclaré M. Zoukh à la presse, au terme des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Soulignant que les travaux sont toujours en cours au niveau des nouvelles cités, M. Zoukh a indiqué que «la première étape de la 23e opération de relogement sera lancée avant la fin de l'année» (sans préciser le nombre des familles concernées par la première étape). Après l'élimination de ce qui reste des bidonvilles, chalets, caves et de toute autre bâtisse défigurant la capitale, les dossiers des habitants d'Alger vivant dans des conditions difficiles et souffrant d’exiguïté seront pris en charge, a-t-il ajouté. Concernant les embouteillages, le wali d'Alger a fait état de plus de 40 projets de dédoublement de voies et d'échangeurs pour juguler ce phénomène, outre la création d'une joint-venture algéro-espagnole, pour la mise en place d’un système de régulation de la circulation routière, a précisé M. Zoukh. (APS)