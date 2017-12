Le satellite algÃ©rien Alcomsat-1 : Des transpondeurs pour la diffusion et la tÃ©lÃ©gÃ©olocalisation

Sur les 33 transpondeurs dont dispose le satellite algérien de télécommunications spatiales Alcomsat-1, lancé dimanche avec succès par le lanceur chinois Long March 3B, 9 sont dédiés à la diffusion de chaînes de télévision et de radio numériques, a-t-on appris auprès de l'Agence spatiale algérienne (ASAL). Fruit d'un partenariat avec la Chine et dédié, notamment aux télécommunications, la télédiffusion et l'internet, le satellite dispose de 33 transpondeurs, dont 9 sont dédiés à la diffusion de chaînes de télévision et de radio numériques, a-t-on expliqué de même source.

Le satellite permettra la diffusion de l'internet à très haut débit (20 Mb/s) sur la bande KA qui couvre l'ensemble du territoire algérien et d'arroser en moyen débit (2 Mb/s) les utilisateurs en Afrique du Nord via la bande Ku qui couvrira, en plus de l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental, le Mali, le Niger, le Burkina-Faso, la Libye, la Tunisie, le nord du Tchad et le nord du Nord-Soudan. Le satellite Alcomsat 1, qui émet aussi sur la Bande L et couvre une bonne moitié de l'hémisphère Nord de la terre, va permettre d'optimiser la qualité du signal des satellites de géolocalisation (GPS, GLONASS, Galileo) et de diminuer les risques de brouillage ou de détérioration volontaire des signaux. Les spécialistes notent que «ce qui est valable pour internet et la télévision, le sera aussi pour les communications radio, y compris militaires, qui gagneront en autonomie et en flexibilité».

Le segment sol sera constitué de deux centres de contrôle et de commande redondants, dont un dans les Hauts-Plateaux, qui permettront de suivre en temps réel, l'état du satellite et de s'assurer de son bon fonctionnement et d'optimiser l'accès aux différents équipements composant sa charge utile, en plus d'un centre d'exploitation du satellite qui servira de passerelle pour l'émission de données vers Alcomsat. Ces stations seront opérées par un encadrement composé uniquement d'ingénieurs algériens.

Suite au lancement réussi du premier satellite algérien, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue chinois, Xi Jinping, ont échangé les félicitations, estimant que ce succès est «le couronnement d'un travail sérieux de longue haleine» entre l'Algérie et la Chine, dans le domaine des technologies spatiales. Dans son message à son homologue chinois, le Président Bouteflika a salué la «qualité des relations bilatérales algéro-chinoises», que les deux pays ont décidé, en 2014, de promouvoir en «partenariat stratégique global», estimant que cette réalisation était «le couronnement d'un travail sérieux de longue haleine entre l'Algérie et la Chine dans le domaine des technologies spatiales».

Le Chef de l'État a exprimé sa profonde considération à la République populaire de Chine, pour sa disponibilité à assurer le transfert de la technologie dans un domaine très développé qu'est celui des TIC. Pour sa part, le Président chinois a félicité le Président Bouteflika, pour le lancement réussi d’«Alcomsat-1», saluant le rôle des techniciens algériens dans la réussite de ce projet. Le Président chinois s'est félicité des «relations d'amitié profondes» qui lient l'Algérie et la Chine, estimant que l'Algérie est un «partenaire stratégique de premier rang». (APS)