ReprÃ©sentant le PrÃ©sident Abdelaziz Bouteflika : M. Messahel Ã  Paris pour le sommet sur le climat

Consacré au financement de la lutte contre le réchauffement climatique, One Planet Summit, le sommet de Paris qui se tient aujourd’hui porte, notamment sur l’examen d’un plan d'actions concrètes, pour lutter contre les changements climatiques en présence de chefs d’État et de gouvernement.

Cette rencontre d'une journée, à laquelle prendra part le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, vise à explorer les voies et moyens de mobiliser la finance publique et privée au service de l’action pour le climat, notamment dans la mise en œuvre des engagements pris par les États signataires de l’Accord de Paris qui demeure la pierre angulaire des efforts déployés à l'échelle mondiale pour lutter efficacement contre ce phénomène.

L'enjeu est d'inciter les acteurs, publics (banques de développement, États, etc.) et privés (assurances, banques, fonds), à réorienter leurs capitaux vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des pays du Sud au changement climatique, actuel parent pauvre de la finance climat. L’Algérie, qui soutient le caractère universel et inclusif de l’Accord de Paris, réitère son appel à l’adoption d’une approche devant permettre à toutes les parties, qu’elles aient ratifié l’Accord ou pas encore, de participer à la prise des décisions pour sa mise en œuvre. Le défi est de taille, même pour les pays les plus avancés.

L'initiative algérienne a été saluée dans les réunions précédentes comme un acte important d'engagement en faveur d'un régime climatique universel qui soit équitable et efficace. Sa contribution, préparée à travers une large concertation nationale avec la participation de la société civile et des organisations patronales, est inspirée du «souci de permettre à notre pays de poursuivre son effort de développement en s'appuyant sur un mix énergétique non polluant porté par le gaz naturel et intégrant son grand potentiel en énergies renouvelables».

Le décret présidentiel, signé en octobre 2016 par le Président Bouteflika, concernant la ratification de l'Accord de Paris exprime, d’ailleurs, la ferme position de l'Algérie qui demeure convaincue que la lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas compromettre les efforts des États dans leur droit au développement et à l’éradication de la pauvreté.

Bien que reconnue par les rapports scientifiques de la Convention onusienne comme l'un des pays les plus vulnérables aux effets adverses des changements climatiques et des moins pollueurs dans le monde, l'Algérie est décidée à poursuivre son engagement à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre (GES) par une politique ambitieuse de transition énergétique axée sur le développement des énergies propres, d'autant qu'elle recèle un potentiel énorme en sources d'énergies renouvelables. Pour preuve de son engagement indéfectible en faveur du climat, l'Algérie était parmi les premiers pays en développement à soumettre sa Contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) au secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques, en septembre 2015.

Elle prévoit, d'ici 2030, une réduction inconditionnelle des rejets nationaux de GES de 7%, et de 22% dans le cas où l'Algérie bénéficie d'un accompagnement technologique et financier adéquat et d'investissements de la part de ses partenaires au développement. Un programme ambitieux pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique vise, dans ce cadre, à produire 27% de l’énergie électrique des sources renouvelables et la production d’environ 22.000 MW de sources énergétiques propres à l’horizon 2030

Il s’agit d’une contribution ambitieuse, compte tenu de la situation financière du pays en raison de la baisse drastique des recettes générées par les exportations des hydrocarbures.

Sarah Sofi