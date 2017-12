DÃ©bÃ¢cle, roman de Mohamed Sadoun en quÃªte du passÃ©

Si l'on doit s'en tenir à la préface de Aissa Kadri, «il n'y a dans le présent ouvrage aucun ressentiment, ni hagiographie, seulement, à travers une superbe histoire romancée, une saga tribale, le face-à-face inégal de sociétés et de groupes en situation de contacts culturels configurés par la violence coloniale»

Avant d'en entamer la lecture, il faut savoir que ce roman de 430 pages se subdivise en quatre grandes parties intitulées respectivement «La verte tribu», «Une djellaba à Bel Abbès ou le sultanat à Fès», «La terre contre une poignée de figues» et «La maison des porcs-épics». Après quoi, et dès les premières pages, on est vite frappé, ainsi que l'a fait observer le préfacier Aissa Kadri, d'un coté par la remarquable connaissance de l'auteur pourtant natif dans le sud de la France en 1973, de l'humus culturel algérien. «Comme si celui-ci, selon Aissa Kadri, «faisait corps avec cette culture ancestrale algérienne dont la dimension cohésive, fortement remise en cause ici par l'irruption coloniale, a permis tout de même la résilience de la société profonde face aux agressions extérieures. On est frappé par la précision du détail ethnographique, autant dans la description de la morphologie sociale, territoires, lieux, bâtis, symboles et sens d'une culture séculaire, que dans la restitution des pratiques, attitudes et comportements des différents groupes sociaux au centre des enjeux de domination-négation (...)». On peut d'ailleurs prendre la juste mesure de cette pertinente observation à travers les passages ci-après, qui révèlent combien l'auteur a laissé transparaitre, à travers un récit d'une extraordinaire densité, une parfaite connaissance du contexte culturel algérien de l'époque, autrement dit d'avant et durant la colonisation française : «Zohra avait été prise par les douleurs de l'enfantement alors qu'elle préparait le repas de Yannayer. Le «cherchem», ce mélange de blé, mais, fèves et pois chiches bouillis, et le poulet sacrifié pour l'occasion mijotaient sur les braises. Les fruits secs, amandes, noix, noisettes, ainsi que les dattes et les figues allaient faire la joie des enfants. Zohra se réjouissait à l'avance de la veillée du soir qui allait réunir toute la famille. Elle avait particulièrement soigné le repas fêtant la nouvelle année. Il fallait ne rien changer malgré les rumeurs. Un vent mauvais soufflait de l'est, la nervosité grandissait, les tribus s'agitaient et d'aucuns s'attendaient à des bouleversements importants. Mais il convenait de ne rien négliger de la tradition pour que la récolte soit bonne et qu'Allah donne la prospérité aux Doui Aissa» (page 25).



La grande saga des tribus algériennes



Toujours selon Aissa Kadri, de l'autre coté, on retrouve, «plus réel et vrai que ne l'a révélé l'ouvrage-référence «L'honneur de Saint Arnaud» de François Maspéro, dans le détail des attitudes, comportements et représentations des officiers et soldats à l'égard de l'autre «l'arabe», le «non humain», l'expression d'une idéologie raciste largement partagée dans le moment, assurée d'elle-même et de ses «missions» oscillant entre «extermination» et «civilisation». La aussi, les passages, tels celui ci-après, ne manquent pas pour dépeindre ce genre de situations : «Badra entendit la charrette remonter l'allée plantée de palmiers et s'approcher de la maison. Les roues projetaient des quantités d'eau considérables. Il n'avait cessé de pleuvoir depuis le petit matin (...). Il faisait presque nuit en plein jour. La petite bonne frissonna de peur. Monsieur était de retour et elle devait à nouveau se tenir sur ses gardes, l'éviter, veiller à ne point demeurer seule avec lui. Elle s'activa avec un peu plus d'ardeur. Elle se mit à frotter le sol avec force. Depuis la mort de sa maitresse, sa vie avait bien changé. La fille n'avait pas la bienveillance de la mère. Tantôt elle la rabrouait, la couvrait d'injures, la rendait responsable de toutes les avanies que la vie lui avait imposées. Tantôt, elle lui imposait une proximité factice, la prenait pour sa confidente, lui disait qu'elle seule pouvait la comprendre. Badra ne sait jamais à quelle distance se situer vis-à-vis d'une créature aussi imprévisible. Trop près, elle prenait le risque d'être violemment remise à sa place, d'être renvoyée à sa condition de bonne et de «moukère». Trop loin, elle se voyait reprocher de refuser la sympathie qu'on lui témoignait. (...) Toutefois, tout cela n'était rien au regard de l'attitude prédatrice de monsieur. Sans cesse, elle sentait le regard de celui-ci violemment porté sur son corps. Un regard torve, oblique, vicieux, visqueux, pervers, menaçant. Où qu'elle se trouvât, elle avait la mauvaise surprise de le sentir derrière elle. Elle en faisait des cauchemars (...)» (pages 357-358).

«Le général français prit place sur un petit coussin, un «torjman» (interprète) à sa gauche et le caid Hamza ben Aouad à sa droite. En face, se trouvaient quelques notables des deux tribus comme au temps de la toute puissance de la «djemaa».

Lacretelle prit tout de suite la

parole : «Nobles Doui Aissa, nobles Ouled Sidi Ali Benyoub, la France est généreuse avec les tribus qui se soumettent à ses lois, qui lui sont fidèles et qui la servent avec énergie, comme elle est forte et sans pitié avec les clans qui croient pouvoir se révolter après même que leurs chefs aient fait leurs soumissions. Les Doui Aissa et les Ouled Sidi Ali Benyoub sont restés calmes depuis plus de dix années et l'Empereur reconnaît leur fidélité.il a décidé de promulguer un «senatus consulte» relatif à leur propriété foncière en Algérie. Désormais les confiscations, c'est fini. Ce sont les colons qui seront cantonnés et non plus les tribus». Il avait littéralement martelé la dernière phrase : «El Hamdou lilah ! Tahia frança! » (Page 336)

Pour tout dire, afin de mieux situer le déroulement de cette grande saga des tribus algériennes et, par la même, aider à une meilleure compréhension de l'ouvrage de Mohamed Sadoun, rien de tel que les quelques autres extraits ci-après de l'excellente préface de Aissa Kadri, professeur émérite de sociologie à l'université Paris 8 et auteur de nombreux articles et ouvrages en sociologie de l'éducation, sociologie des intelligentsias au Maghreb et en immigration, en sociologie de l'immigration : «On le voit, le prisme colonial, «l'imaginaire colonial», reste sinon explicitement déterminant, du moins principiel à travers ses effets occultés, dans les aperceptions réciproques, entre une partie de jeunes issus des générations de migrants coloniaux et leur société de naissance.

Kamel Bouslama



«Débâcle», roman de Mohamed Sadoun; Casbah Editions, Alger 2017, 430 pages

Bio-express

Originaire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, né dans le sud de la France en 1973, Mohamed Sadoun est actuellement haut-fonctionnaire et magistrat après une première carrière dans l'enseignement. Il s'intéresse aux questions de justice —il a publié sur ce thème une biographie historique, «Le bon juge» aux éditions Riveneuve en 2011— et à l'histoire du bassin méditerranéen et plus particulièrement de l'Algérie. «Des confréries soufies à l'Islam de France – Louis Rinn, directeur des affaires indigènes» est paru chez Hermann en 2016. Il collabore également à la revue «Folle Histoire» (Prisma) et à l'hebdomadaire «Jeune Afrique». «Débâcle» est son premier roman.