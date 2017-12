Le Coin du copiste : nouvelle Ã©cole de musique

C’est véritablement un vaste parc culturel qui possède dans la capitale plusieurs espaces culturels multifonctionnels, tous des ramifications d’où émergent, depuis quelques années, à un rythme régulier, un faisceau d’activités lié à plusieurs secteurs de la culture, des activités dont un certain nombre passent hélas inaperçues, pour cause de mauvaise presse ou simplement de la désaffection du public à l’égard de ces lieux, qu’il semble déserter sans raison valable. Pourtant, il faut dire que tous ces espaces de rencontre et de partage des produits artistiques, des présentations de concerts ou galas, des projections de films à grands succès, d’expositions de peinture et tant d’autres choses comme l’animation de conférences thématiques, un bon nombre de ces lieux dépendent de l’établissement «Arts et Culture» de la wilaya d’Alger qui gère ces petites excroissances disséminées dans la ville. Il existe bien sûr des galeries d’art qui possèdent une exigence indépendante et qui mènent leur barque comme elles le souhaitent en organisant des événements et en recevant des invités de leur choix ; elles sont d’autant plus autonomes, qu’elles rendent des comptes aux personnes qui les dirigent et se chargent de leur animation. Remarquons au passage qu’une institution comme l’Opéra d’Alger, assez imposante pour attirer des foules de spectateurs, commence à fidéliser le public algérois, avec un rendement culturel plutôt satisfaisant pour un édifice de cet acabit qui vient de démarrer ses programmes avec un feed-back assez appréciable puisqu’il multiplie, de concert avec l’Institut supérieur de musique d’Alger, sa collaboration avec l’Orchestre symphonique d’Alger. Et mine de rien, et ce quoiqu’en pensent certains esprits chagrins, tous ces espaces petits et grands ont déjà entamé leur objectif premier qui est la promotion de l’art algérien sous toutes ses facettes. En souhaitant, à l’approche de la nouvelle année, d’autres nouveautés et beaucoup de projets à toutes ces entités culturelles qui commencent à se structurer, on voudrait surtout dire à la nouvelle école de musique de Chéraga, tous nos espoirs de réussite et notre bienvenue dans le paysage culturel qui, par sa construction et sa création, pour le bonheur des jeunes mélomanes qui désireraient suivre une carrière de musicien, est une véritable opportunité pour la formation de nos futurs artistes dans l’âme qui méritent un encadrement pédagogique. Pour information, il faut savoir que l’édifice est d’une architecture moderne et qu’il a été inauguré il y a une dizaine de jours dans le quartier ouest d’Alger. Baptisée du nom des frères Ibari, Ahmed et Mouloud, l’école se trouve sise, rue Belhacen, plus exactement en face de l’hôpital Boucebci. Ce nouvel établissement qui dépend d’«Arts et Culture» propose, aux jeunes élèves, et facultativement aux adultes, des formations en musiques chaâbi, andalouse et des cours de guitare classique de tous les instruments. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 décembre, avec des classes qui peuvent également dispenser des cours de théâtre. Avis aux familles et aux amateurs !

L. Graba