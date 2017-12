Regard, La taule : le dÃ©but dâ€™une autre vie ?

Si pour certains, être incarcérés c’est payer leur dette envers la société, point barre ! Ce n’est pas le cas pour d’autres qui considèrent la peine requise pour leur méfait, une nouvelle chance, voire une halte qui permet de tourner la page d’un présent lourd et encombrant, traîné tel un boulet rouge dont il faut se décharger, vaille que vaille, afin de se projeter dans un avenir meilleur et promettant. Partir du bon pied, à vrai dire, est même la devise de beaucoup de détenus, armés de détermination et de volonté de fer, pour « enterrer » carrément leur vie antérieure. Ils ont choisi une autre voie, un autre mode d’emploi pour aller de l’avant et surtout oublier toutes les conneries commises jusque-là. Dans les établissements de rééducation, on ne se contente plus comme avant de purger sa peine, mais aussi d’étudier, d’apprendre un métier, de se perfectionner, bref, se doter des outils nécessaires pour mieux appréhender l’avenir. Le future commence n’importe où et à n’importe quel moment quand la persévérance et la résolution y sont. Cette réalité est, de nos jours, perceptible par les détenus eux-mêmes, qui n’hésitent pas à prendre leur destin en main pour réaliser leur objectif, d’autant plus que les établissements d’incarcération sont suffisamment équipés pour leur permettre de tracer leur chemin. Aujourd’hui, des réclusionnaires ont réussi à décrocher le baccalauréat et le Brevet d’Enseignement Moyen, se classant même parmi les premiers, sans parler de tous ceux qui, après s’être acquittés de leur peine, sortent avec des attestations et des diplômes professionnels, appelés à constituer, par la suite, un tournant décisif dans leur vie. C’est un fait qui ne laisse point de doute, il n’existe point d’obstacles et de barrières quand on est « dopé » de ténacité et de force intérieure pour changer son destin. Après tout, ne dit-on pas qu’à cœur vaillant rien d’impossible ?

Samia D.