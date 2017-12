Jeu de la Â« Baleine bleue Â», Mme Cherfi : Â«Ne pas amplifier l'affaireÂ»

La déléguée nationale à la protection l'enfance, Meriem Cherfi, a appelé les médias nationaux, hier à Alger, à «ne pas amplifier» l'affaire du jeu électronique dit de la «baleine bleue» en attendant les résultats de l'enquête diligentée par les services compétents.

L'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance «attend» les résultats de l'enquête sur le jeu électronique dit de la «baleine bleue» diligentée après le décès de l'enfant Abderrahmane (9 ans) dans la wilaya de Sétif, a précisé Mme Cherfi dans une déclaration à la presse en marge d'une session de formation sur le milieu ouvert au siège de la Résidence des magistrats à El Biar. Rappelant que l'affaire du jeu de la «baleine bleue» avait pris récemment de grandes proportions dans les médias, elle a appelé ces derniers à «ne pas l'amplifier», précisant qu'une enquête est en cours comme l'a affirmé, dimanche dernier, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, dans l'émission «Hiwar Essaa» de la Télévision algérienne.

M. Louh a annoncé dans «Hiwar Essaa» que l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication avait procédé, en coordination avec les parquets compétents, à l'ouverture d'une enquête judiciaire sur un jeu vidéo en vogue sur internet connu sous le nom de «baleine bleue» qui pousse les enfants au suicide. «La justice s'acquitte de sa mission dans la lutte contre la cybercriminalité et l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication a ordonné en coordination avec les parquets compétents l'ouverture d'une enquête», a précisé le ministre. «Les premiers résultats de l'enquête font état d'un décès en rapport avec ce jeu mais pour ce qui est des autres cas de décès, aucun lien n'a été établi à ce jour», a affirmé le ministre, précisant que l'enquête suit son cours.

La déléguée nationale à la protection de l'enfance a indiqué dans une déclaration en marge de la session de formation, que l'organe national travaillait en ce moment sur le principe de «prévention», en appelant les parents à «la vigilance en accompagnant leurs enfants et en surveillant les jeux vidéos auxquels il s'adonent». La même responsable a chargé les services du milieu ouvert relevant des directions de l'action sociale à travers les wilayas, qui accueillent des psychologues et des sociologues «de sensibiliser et de conscientiser la société» en appelant les parents à «communiquer avec leurs enfants». (APS)