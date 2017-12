RÃ©insertion des dÃ©tenus : Ã©viter la rÃ©cidive

Dans le contexte carcéral, tant l’enseignement que la formation jouent un rôle essentiel dans la préparation de la libération et de la réinsertion au sein de la société. Il s’agit d’une question essentielle, déterminante souvent pour les 41.500 inscrits au moment où, recouvrant leur liberté, ils sont appelés à se réintégrer socialement.

La formation pour un métier en milieu carcéral contribue à la réinsertion des détenus et à la lutte contre la récidive. Elle est intégrée à l’ensemble des mesures qui concourent à l’amélioration des conditions de vie des personnes détenues et à la préparation de la sortie, tels que l’enseignement, le travail, les activités culturelles et sportives. L'entrée dans un parcours de formation, dès la période de détention et jusqu’à la finalisation du parcours extra muros, contribue, en effet, à la prévention de la récidive, objectif fort du ministère de la Justice.

Le partenariat entre l'administration pénitentiaire et les organismes de formation s'est progressivement et régulièrement développé afin de répondre à cet objectif. La réinsertion sociale fait donc partie des nombreuses réformes introduites en milieu pénitentiaire. «Les détenus sont suivis et conseillés depuis le premier jour de leur détention jusqu’à leur libération ou des services extérieurs relevant de l’administration pénitentiaire ont été créés pour les suivre et faciliter leur réinsertion dans la vie sociale. Un nombre important de jeunes détenus ont été récupérés et réinsérés dans la société et ont pu dépasser les difficultés auxquelles ils étaient confrontés avant leur arrestation grâce aux différents programmes d'enseignement général assurés au niveau des établissements pénitentiaires. Ce programme de réinsertion permet à 41.500 détenus de bénéficier, cette année, de programmes de formation professionnelle», affirme M. Bourbal Faysal, Magistrat et Directeur de la Recherche et de la Réinsertion des détenus au niveau du ministère de la Justice, intervenant dans l’émission «service public» de la radio nationale. Le magistrat rappelle que 1.954 détenus figuraient parmi les lauréats du baccalauréat pour l'année 2016- 2017 et que 4.500 détenus ont été admis aux épreuves du BEM.



Les analphabètes doivent être scolarisés en priorité



La législation en matière d’enseignement en milieux carcéral est très fournie, le code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation consacre des sections entières à l'organisation de l'enseignement, à la formation professionnelle, à l'assistance spirituelle, à l'assistance sociale, au service de la bibliothèque et au droit à l'information et au sport. Les analphabètes doivent être scolarisés en priorité, en commençant par les plus jeunes (mineurs et jeunes adultes) et qui représentent la majorité. D'ailleurs, la D.G.A.P.R a signé une convention avec l'association Iqra, une façon de faire participer la société civile à la réinsertion de cette catégorie de la société.

Les détenus peuvent suivre aussi des études, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur de ce dernier, soit par correspondance. Toutes les structures pénitentiaires sont dotées aujourd'hui d'ateliers de formation. nier, soit par correspondance. «Quel que soit le statut des établissements, l’un des fondements de la politique de formation des personnes placées sous main de justice est de leur garantir des prestations identiques à celles qui sont organisées à l’extérieur à l’égard des publics en grande difficulté. L’une des priorités d’intervention est de favoriser et de renforcer les dispositifs d’orientation, de formation et de valorisation des compétences tout au long de la vie», dira M. Bourebal. Le grand mérite de la législation algérienne est de considérer que les diplômes obtenus par les détenus ne doivent en aucun cas laisser apparaître la situation pénale de l'intéressé ou mentionner le fait qu'ils aient été préparés ou obtenus dans un établissement pénitentiaire.

La formation professionnelle peut avoir lieu soit par l'organisation d'un enseignement théorique et pratique sur place au cours du travail effectué par les détenus dans les ateliers des établissements pénitentiaires ou sur les chantiers extérieurs. L'alphabétisation touche en grande partie les détenus majeurs. C'est précisément le segment de la population pénale qui souffre le plus de l'analphabétisme. L'enseignement primaire, moyen et secondaire est organisé soit pour ne pas rompre un cycle d'études déjà entamées et permettre ainsi au détenu de se préparer au cycle de l'enseignement supérieur, soit pour offrir à certains détenus la possibilité d'acquérir un niveau scolaire ou un diplôme qui aurait pour but de rendre leur réinsertion plus aisée.

Farida Larbi