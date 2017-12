Cameroun : DÃ©cÃ¨s de l'ancien international Benjamin Massing

L'ancien défenseur international camerounais, Benjamin Massing, est décédé à l'âge de 55 ans dimanche à son domicile d'Edéa, sa ville natale, des suites d'un accident vasculaire cérébral, a-t-on appris de source officielle.

Benjamin Massing, puissant physiquement, avait été l'un des piliers de la défense camerounaise au Mondial-1990 en Italie, où les Lions Indomptables avaient été la première sélection africaine à atteindre un quart de finale d’un Mondial. Le Cameroun avait battu (1-0) l'Argentine, tenante du titre, lors du match d'ouverture, et Massing s'était illustré en neutralisant un certain Diego Maradona. Sa prestation avait cependant été entachée par une exclusion à deux minutes de la fin du match. Benjamin Massing avait porté au Cameroun les couleurs du Diamant de Yaoundé et de l'Olympique Mvolyé. Il avait également joué en France, à l'US Créteil entre 1987 et 1991.