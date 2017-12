CoopÃ©ration Ã©nergÃ©tique : Du GPL et du GNL algÃ©rien en Ã©gypte

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, s’est entretenu, hier au Koweït, avec son homologue égyptien Tarek El-Molla, avec lequel il a discuté des opportunités de coopération énergétique, dont la commercialisation du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du Gaz naturel liquéfié (GNL) au profit de l’Égypte, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette rencontre s’est déroulée, en marge de la tenue de la 99e réunion du Conseil ministériel de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep), en présence du PDG du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour. Les deux parties ont ainsi discuté de la relance des projets de commercialisation du GPL algérien au profit de l’Égypte, pour atteindre un volume d’exportation de 500.000 tonnes/an, ainsi que de l’approvisionnement en Gaz naturel liquéfié (GNL) qui sera fourni à ce pays en fonction de ses besoins et de ses commandes, précise le communiqué. Par ailleurs, les deux parties ont abordé les relations de coopération entre l’Algérie et l’Égypte, et les perspectives d’investissement dans le domaine des hydrocarbures. Outre cette rencontre avec le ministre égyptien chargé de l’Énergie, des discussions ont également eu lieu, en présence de M. Guitouni, entre le PDG de Sonatrach et celui de la compagnie pétrolière koweïtienne, autour des opportunités d’affaires, en particulier dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie. (APS)