LE chiffre du jour : 4.000 Mds de dollars en 2020

L’encours de la finance islamique, estimé actuellement à 2.000 milliards de dollars, à travers le monde, devrait atteindre 4.000 milliards de dollars en 2020. Des statistiques livrées dernièrement indiquent, que près de 40 millions de personnes à travers le monde, sont clients de banques islamiques. Un récent rapport de la Banque mondiale, publié en février 2017, désignait la finance islamique de «levier à exploiter pour le développement et la lutte contre les inégalités». Aussi, «parce qu’elle est très connectée à l’économie réelle et qu’elle repose sur le partage des risques, la finance islamique peut contribuer à l’amélioration de la stabilité du secteur financier. Contrairement à la finance classique, la finance islamique est basée sur le partage des risques et les financements garantis par des actifs».