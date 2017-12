Anem dâ€™Oran : Plus de 240 cadres supÃ©rieurs placÃ©s

L’Agence des cadres supérieurs d’Oran relevant de l’Anem a placé 241 cadres pour 316 offres d’emploi depuis le début de l'année en cours, a-t-on appris hier de la responsable de la communication de la direction locale de ce dispositif. Au niveau de l’Agence des cadres supérieurs d’Oran, 241 cadres supérieurs ont été placés depuis le début de l'année dans des postes d'emploi, en adéquation avec leurs compétences, a précisé à l'APS, la chargée de communication de l'Anem d'Oran, Fella Bouroubey. Quelque 528 demandes d'emploi ont été recensées au niveau de cette agence, contre 316 offres émanant d'entreprises nationales publiques et privées mais aussi d'entreprises étrangères. Les offres d'emploi émanent essentiellement des secteurs des banques, des assurances et des hydrocarbures entre autres, a-t-on précisé. L’Agence des cadres a pour mission principale de répondre aux sollicitations des cadres expérimentés en quête d’emploi et à la demande des entreprises en matière de main-d’œuvre qualifiée. Les cadres sont, également, accueillis à l’agence pour déposer leur CV et postuler à des postes d’emplois et s’adressent aussi à la même structure pour obtenir les informations nécessaires sur les offres disponibles et leurs demandes sont enregistrés pour être recontactés. Elle se charge de l’orientation des cadres avec une expérience dans des postes d’emploi en adéquation avec leurs profils, a précisé la même source. L’agence exploite le réseau Wassit, un système d'information destiné à moderniser les services de l'ANEM. Il vise à assurer un meilleur traitement des demandes et offres d'emploi et ce gratuitement, a-t-on noté.