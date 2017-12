3e anniversaire de Renault-AlgÃ©rie Production : La barre de 100.000 vÃ©hicules dÃ©passÃ©e

Trois ans après son lancement, Renault-Algérie Production à Oueld Tlélat revendique un grand succès et un objectif atteint, étant donné que la barre des 100.000 véhicules (objectif initial pour les 3 années) a été réalisé, voire dépassé à fin novembre, avec un taux d’intégration qui franchit désormais les 30%.

Lors d’une conférence de presse organisée au stand de Renault au Salon AutoWest 2017, la veille de son ouverture, le président-directeur général de RAP, M. Armando Bendito-Espina, a parlé d’une belle aventure industrielle, mais aussi humaine. «Cette performance industrielle est le fruit de la mobilisation des hommes et des femmes de Renault-Algérie Production. En dépassant tous les objectifs fixés il y a trois ans, ils prouvent chaque jour leur engagement pour le développement de l’industrie automobile en Algérie», a-t-il affirmé.

Côté technique, ce succès repose sur une stratégie qui a fait, entre autres, du respect de la qualité, la formation et le service après-vente, son cheval de bataille. Ainsi, le directeur général du groupe Renault-Algérie, M. André Abboud, a estimé que «la formation permet de s’implanter d’une manière durable». Le constructeur automobile français a déjà lancé, via Renault-Algérie Académie, le premier centre de formation aux métiers de l’automobile agréé par l’État, dédiés aux externes.

Pour ce qui est du service après-vente, M. André Abboud affirme qu’il s’agit d’un élément clé de l’industrie automobile.

À ce propos, il souligne qu’ à travers son réseau de distribution, Renault s’engage à apporter, tout au long de l’année, des solutions adaptées pour l’entretien et la réparation de leurs véhicules, grâce à l’utilisation de pièces d’origine certifiées. Enfin, pour le DG de Renault-Algérie, la partie qualité traverse toutes les autres fonctions. «Aujourd’hui, ce que nous faisons ici en Algérie en matière de qualité est une application du standard du groupe Renaul», a-t-il déclaré, avant de préciser que «tous ces métiers obéissent à un processus rigoureux défini chez Renault».

On note, ainsi, qu’«en seulement trois ans, plus de 100.000 véhicules ont été fabriqués, passant de 20.000 véhicules produits en 2015, à 42.000 en 2016, pour finir cette année 2017 à 60.000 véhicules tombés de chaîne». Dans un autre registre, plus de 1.060 éléments ont été formés aux métiers de l’industrie automobile, soit plus du quadruple des effectifs par rapport au démarrage, et plus de 600 emplois indirects créés.

Amel Saher