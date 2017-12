Abdelwahab Ziani, prÃ©sident de la FAA, Ã  propos des exportations : Â« nÃ©cessitÃ© dâ€™une flotte maritime consÃ©quente Â»

La stabilité et la promotion du secteur industriel passent inéluctablement par l’établissement de relations de confiance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics. C’est ce qu’à indiqué, hier, le président de la Fédération de l’industrie agroalimentaire, M. Abdelwahab Ziani. S’exprimant, hier, lors de son passage à l’émission «L’Invité de la rédaction», de la Chaîne III, il a insisté sur la nécessité de stopper «la glissade» de la monnaie nationale.

L’invité de la rédaction n’a pas manqué d’assurer que ce secteur est à même de faire un «bond en avant durant les années à venir, pour autant, dit-il, que «les lois soient stables et que le dinar cesse de glisser». «On ne sait plus comment agir par rapport au prix, puisque, aujourd’hui, on importe les matières premières», a-t-il précisé.

Ajoutant : «On vaudrait une stabilité de l’ordre au moins de cinq ans, pour avoir une vision futuriste et construire le pays.» En réponse à une question relative aux communications de différents experts, notamment étrangers, sur ce qu’il y a lieu de faire pour sortir le pays de sa léthargie en matière économique, il a qualifié leur déclarations de «théories», loin du terrain de la pratique. Selon lui, il faut, en premier lieu, sauvegarder les entreprises qui sont en train de produire, et de faire de l’expansion. «Les théoriciens ne sont pas sur le terrain de la pratique, alors que la pratique est tout à fait autre aujourd’hui», a-t-il dit.

«C’est vrai, estime-t-il, que nous sommes en pleine crise économique, mais nous pouvons renverser cette situation tout en faisant confiance à l’entreprise et attirer également des IDE dans des domaines qui ne sont pas aujourd’hui complètement exploités par des Algériens à 100%.» Mettant à profit cette occasion, l’intervenant n’a pas mâché ses mots, en accusant certains responsables de l’économie nationale d’avoir une méconnaissance du tissu industriel existant sur le terrain. Les autorités doivent savoir qu’il existe des industries de pointe qui ont besoin d’être boostées si on leur assure l’accompagnement pour exporter.

«Depuis 15 ans, nous sommes peinés, car les importations ont massacré l’industrie nationale», a-t-il déploré. Abdelwahab Ziani a affiché son enthousiasme quant aux capacités des entreprises nationales qui peuvent, selon lui, répondre aux besoins du marché local. «Maintenant, dit-il, que l’économie est mieux protégée, des industries agroalimentaires, en particulier, sont en train de renaître.» Le président de la Fédération de l’agroalimentaire a indiqué que «les étrangers ont grandi avec nous pendant 20 ans, et nous nous sommes endormis pendant 20 ans, et c’est pour cela que l’industrie algérienne a stagné.

Si l’Algérie a conclu beaucoup d’accords avec des communautés économiques étrangères, elle n’a pas su en profiter, notamment en matière de transfert de technologie». Et de poursuivre : «On a continué à importer de tout dans le secteur de l’agroalimentaire, en particulier, c’est parce que nous l’avons voulu, sachant que par le passé, on était autosuffisant dans beaucoup de choses.» Pour relancer l’industrie nationale, limiter les coûts du transport de ses intrants et développer ses exportations, M. Ziani estime, en outre, «indispensable pour l’Algérie, de disposer d’une flotte maritime conséquente, pour exporter et faire des économies d’échelle, parce que entre un container de 200 dollars et celui de 100 dollars, il y a 50% de différence».

