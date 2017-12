Agences de tourisme et de voyages : Les dossiers dâ€™agrÃ©ment gÃ©rÃ©s par une plateforme numÃ©rique

Promouvoir la destination «Algérie», tel est l’objectif principal que s’est fixé le ministère du Tourisme qui s’est engagé dans un processus de numérisation du secteur.

Ce constat a été confirmé hier par M. Hassan Mermouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat qui s’est exprimé à Alger en marge de la cérémonie de lancement de la première plateforme numérique consacrée à la gestion des dossiers de demandes d’agréments des agences de tourisme et de voyages. M. Mermouri a indiqué que cette première opération de numérisation vise la modernisation du secteur du tourisme, notamment par la création de la plateforme numérique qui permettra d’améliorer davantage le rendement de l’administration, d’une part et l’accélération des procédures liées à l’octroi des agréments des agences, d’autre part.

M. Mermouri a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir le secteur du tourisme qui constitue une véritable opportunité en matière de création de richesses et de développement économique. Il précise que la mise en place de ce système d’informatisation concernera dans un 2e temps les investissements dans le secteur du tourisme et la numérisation de l’administration centrale et régionale. Le ministre a souligné l’importance de l’utilisation des technologies de l’information, notamment dans le secteur du tourisme pour mieux répondre aux attentes des touristes.

«Le tourisme joue un rôle déterminant dans le développement économique durable, c’est pourquoi, nous nous sommes engagés dans cette démarche qui tend au développement du secteur en Algérie», a noté M. Mermouri.

Il informe que la mise en place du système de numérisation a été décidée par le Premier ministre et concerne toutes les institutions de l’Etat.

Pour le ministre, cette importante opération de numérisation du secteur contribue à la promotion de la destination Algérie à travers la valorisation de ses atouts naturels et culturels, ajoutant dans le même contexte que le programme du secteur prévoit d’intégrer 66 unités hôtelières dans des plateformes numériques d’ici la fin de l’année 2018. Pour sa part, le conseiller du ministre, M. Nadir Khalfallah, a, dans son intervention, mis en exergue le processus de traitement des dossiers d’agrément des agences. La plateforme numérique réduira les délais d’attente jusqu’à 15 jours au lieu de 6 mois.

De son côté, le secrétaire général de la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages (FNAT), M. Nadjah Boudjelloua a salué cette démarche qui tend à booster le tourisme algérien et le mettre au diapason avec les nouvelles technologies, précisant que le pays dispose depuis 2012, de pas moins de 2.400 agences à l’échelle nationale. La rencontre s’est tenue en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima-Zohra Zerouati.

Kamélia Hadjib