La ministre de lâ€™Ã©ducation nationale Ã  SÃ©tif : Valoriser les initiatives positives

Dès son arrivée, hier à Sétif, la ministre accompagnée du wali, du président de l’APW et des autorités locales, s’est rendue au siège de la wilaya où elle a rencontré les cadres du secteur de l’éducation. Elle soulignera l’importance que revêtent de telles visites à travers les wilayas et l’impact qu’elles produisent à l’écoute de tous ceux qui sont au fait de la réalité du terrain. Une gestion de proximité qui permet, dira-t-elle de mesurer avec précision l’efficacité du système éducatif et d’y apporter au moment opportun les décisions qui se doivent, sachant, ajoutera Mme Nouria Benghebrit, que certains défis sont complexes mais que les solutions existent, soulignant de ce fait la place qu’occupent dans ce contexte les volets inhérents à l’amélioration de la gestion et des pratiques pédagogiques à l’effet d’aller dans le sens des aspirations de la société.

Elle appellera les chefs d’établissements et les inspecteurs à redoubler d’ardeur et à mettre en œuvre une feuille de route portant les échéances qui vont dans le sens pour l’amélioration des pratiques pédagogiques et des conditions de scolarité des apprenants en tenant compte dira-t-elle des insuffisances relevées sur le terrain et partant, préserver et consolider cette dynamique qu’a fait sienne le secteur durant ces dernières années.

Comme elle leur demandera de se hisser au rang de managers et des médiateurs avérés au sein de leurs établissements et veiller à y instaurer un climat d’entraide entre les équipes pédagogiques et administratives non sans établir de bonnes relations avec les parents et veiller ainsi à une prise en charge efficace de la vie scolaire au titre du projet de l’établissement.

La ministre appellera ensuite les inspecteurs à accompagner les enseignants par la formation et le conseil, assurer le suivi de l’application des programmes, valoriser le travail accompli par les professeurs et toutes les initiatives positives. Vous avez à charge de créer un climat incitatif entre les établissements, soulignant que le ministère de l’Education s’est engagé dans une nouvelle dynamique avec l’ouverture de plusieurs dossiers importants, portant sur l’amélioration constante du système éducatif, les conditions de scolarisation et le volet socioprofessionnelles des fonctionnaires appelant, une fois encore, à l’engagement et la mobilisation de toutes les composantes de la famille éducative.

Auparavant le wali ne manquera pas de mettre l’accent sur la place de la science et du savoir et les efforts d’envergure consentis par l’Etat à l’endroit de ce secteur au titre des programmes initiés par le Président de la République. Il mettra de ce fait en exergue la place qu’occupe aujourd’hui la wilaya de Sétif, tant au niveau des infrastructures que des effectifs et de l’encadrement et soulignera les résultats scolaires positifs enregistrée dans cette dynamique d’avancées, non sans exprimer sa reconnaissance à l’endroit de toute la famille éducative.

Une wilaya qui compte aujourd’hui 100 lycées fonctionnels, 227 CEM et 862 écoles primaires avec de nombreux autres établissements en voie de réalisation, au moment où elle accueille une population de plus de 392.000 élèves sur les 3 cycles et 29.885 fonctionnaires pour l’encadrement pédagogique et administratif, soulignera par ailleurs le directeur de l’éducation. La première journée a été marquée également par une rencontre avec les syndicats.

F. Zoghbi