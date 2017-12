Tizi Ouzou : Youcef Aouchiche (FFS) nouveau P/APW

Le nouveau président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, le candidat unique du Front des forces socialistes (FFS),Youcef Aouchiche, a été élu, hier, à la majorité écrasante. En effet, le résultat de vote à bulletins secrets qui s’est déroulé à l’hémicycle Rabah Aïssat en présence du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a donné le seul candidat du FFS vainqueur avec 33 voix favorables exprimées par les élus de son parti et ceux des partis FLN et RND, sept voix chacun. Les 14 élus du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) se sont exprimées avec des bulletins nuls, a-t-on constaté. L’APW de Tizi-Ouzou qui sera désormais gérée par l’alliance FFS-FLN-RND compte 47 élus, dont 19 pour le FFS, 14 pour le RCD et 7 pour le FLN et 7 autres pour le RND.

Dans une brève allocution, le nouveau P/APW a tenu à rendre hommage à Hocine Ait Ahmed, président éternel du FFS, Rabah Aïssat, ex-P/APW assassiné par les terroristes, et le militant et ancien fédéral du parti, Mourad Kacer, tout en invitant l’assistance, composée de militants politiques, des représentants de la société civile ainsi que des élus locaux et nationaux, à observer une minute de silence à leur mémoire.

Il a ensuite remercié la population qui a placé sa confiance en lui, les candidats de son parti et à tous ceux qui ont contribué à la victoire du FFS lors des dernières élections locales et à son intronisation à la tête de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou. Tout en se disant conscient de la lourde charge dont il venait d’être chargée par ses pairs, le nouveau P/APW a affiché sa détermination à accomplir avec abnégation la mission de développement économique de la wilaya et à travailler dans la collégialité et la transparence et ce, a-t-il insisté, «dans l’intérêt de la population de notre région». «Il s’agira de consacrer toute notre énergie et notre action pour transformer nos promesses électorales en réalités sur le terrain, mais aussi et surtout, mobiliser et sensibiliser la population sur leur impérative implication dans la gestion», a-t-il encore affirmé. Après avoir procédé à l’installation officielle de Youcef Aouchiche, comme P/APW de Tizi-Ouzou, le premier magistrat de la wilaya, Mohamed Bouderbali, a mis en avant sa disponibilité et celle de son administration à travailler avec la nouvelle Assemblée élue dans la cohésion, la sérénité et en étroite collaboration. «Le travail ensemble est la seule solution pour le développement de la wilaya et la prise en charge des préoccupations quotidiennes de la population», a-t-il lancé, en invitant la nouvelle Assemblée à œuvrer inlassablement et dans la collégialité pour lever les importants défis du développement qu’attendent la région. «Les défis sont importants, mais nuls d’entre eux n’est insurmontable si il y a combinaison des efforts de tous les acteurs», a-t-il soutenu.

Bel. Adrar