Parti des Travailleurs : CrÃ©ation dâ€™un comitÃ© international pour le triomphe des luttes ouvriÃ¨res

La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune a annoncé hier la création «prochaine» d’un comité international élargi comprenant les représentants des pays participant à la 9e Conférence mondiale ouverte de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples contre la guerre et l’exploitation, dont l’objectif est «la poursuite des débats et l’organisation de la solidarité internationale pour le triomphe des luttes ouvrières et démocratiques». «Ce comité sera également un trait d’union entre les participants et les organisations et pourra prendre des initiatives le cas échéant», a indiqué Mme Hanoune lors d’une conférence de presse animée au terme des travaux de la 9e Conférence de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples contre la guerre et l’exploitation, organisée à Alger. Elle a précisé que la conférence a porté sur «les dénominateurs communs à l’image de la lutte contre les attaques féroces contre la classe ouvrière à travers le monde, notamment en matière de droit à l’organisation syndicale, à l’autonomie des syndicats et le droit de grève». Rappelant que plus de 80 participants des quatre coins du monde ont pris part à la 9e conférence, la SG du Parti des Travailleurs a soutenu que «la politique des grandes puissances impérialistes et institutions financières internationales vise à saper la lutte des travailleurs et des peuples», soulignant «l’existence d’une similitude sans précédant de situations dans les pays capitalistes et les pays opprimés». Par ailleurs, la première responsable du PT a réitéré «le soutien de la Conférence au peuple palestinien dans sa lutte légitime», faisant état de l’adoption d’une déclaration condamnant la décision provocatrice du président américain de transférer l’ambassade des Etats Unis à El-Qods occupé. A cette occasion, le président de la commission des réfugiés palestiniens au Conseil national palestinien, Salah Salah, a salué cette initiative, déclarant que «le soutien est important pour nous et nous en avons grandement besoin».

Les participants à cette conférence se sont penchés sur nombre de questions, notamment les droits des peuples et des travailleurs, l’indépendance des organisations ouvrières et syndicales, outre le droit des peuples à l’autodétermination. (APS)