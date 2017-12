130 barrages Ã  lâ€™horizon 2030, M. Necib : Â« Lâ€™accÃ¨s Ã  lâ€™eau une rÃ©alitÃ© pour tous Â»

L’Algérie se dotera d’un patrimoine de 130 barrages à l’horizon 2030, concrétisant la politique de l’État de mettre l’eau au rang de priorité nationale.

Selon le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, le taux les objectifs seront atteints après l’achèvement des chantiers en cours relevant de l’ensemble des projets programmés par le secteur. «Il est entendu que la vocation première de ces infrastructures hydrauliques construites au prix d’un effort lourd de la collectivité nationale, demeure la contribution à la prise en charge des besoins nationaux en eau domestique, agricole, industrielle et de service», a-t-il expliqué, hier, à l’ouverture de la journée d’études sur les activités récréatives dans les barrages, réunissant les responsables de l’environnement et de la jeunesse et des sports, afin de débattre de la gestion des périmètres des barrages et du lancement d’investissements en leur sein, selon un cahier des charges prenant en compte les facteurs environnement et sécurité, notamment.

Pour bien illustrer ses dires, le ministre a cité les 28 barrages réalisés depuis 2000 qui ont porté le nombre des grands ouvrages de mobilisation actuellement en exploitation à 75 avec une capacité de stockage de plus de 8 milliards de mètres cubes. «le secteur des Ressources en eau à toujours eu l’ambition de développer et de promouvoir sur et autour du domaine public hydraulique naturel et artificiel, des activités annexes telles que la production électrique, la valorisation des boues d’épuration et des saumures de dessalement ainsi que l’organisation de programmes de loisirs, de sport et de détente», a-t-il expliqué, en précisant toutefois, qu’avec des taux nationaux de raccordement dépassant les 90% et des dotations quotidiennes par habitant de l’ordre de 180 litres, «l’Algérie a fait du droit de l’accès à l’eau une réalité pour tous qu’il convient aujourd’hui, de consolider et de pérenniser à travers une gestion fondée sur l’optimisation et la durabilité». Il est utile de rappeler que les investissements hydrauliques réalisés depuis l’an 2000, ont permis d'augmenter la capacité de mobilisation des eaux de surface à travers la construction de 32 nouveaux barrages, 44 nouveaux barrages intégrés, 5 grands transferts, 11 stations de dessalement des eaux de mer et 152 stations de traitement des eaux usées.



« Nous n’acceptons plus les baignades sauvages »



Par ailleurs, pour ce qui est du danger mortel enregistré sur les barrages suite aux baignades sauvages des citoyens, en majorité des adolescents, qui ne sont pas conscients du danger qu’ils risquent, le ministre a affirmé que la sécurisation des plans d’eau à travers le territoire national «vient en tête» des préoccupations de son secteur. «Nous ne pouvons plus accepter les baignades sauvages et leur lot annuel morbide de noyade malgré les mises en garde répétées et les messages de prévention», a-t-il déploré, en indiquant que «seul le développement des pratiques récréatives et sportives organisées pourra venir à bout de ce fléau à travers l’aménagement d’un cadre agréable, sécurisé et contrôlé où pourront évoluer les enfants en toutes quiétude» souligne t-il, en ajoutant que ni les campagnes de sensibilisations ni le porte-à-porte n’a apporté des résultats, le danger persiste toujours, donc l’aménagement des espaces de sport et de baignade au sein des barrages permettrait de cerner la problématique et atténuer le danger.

Le ministre, a également fait le point que ces commodités enrichissent le tourisme national et peuvent être rentable pour l’économie algérienne, surtout en cette conjecture difficile dont vie le pays actuellement. «Du Nord au Sud et de l’Zst à l’Ouest, les barrages sont situés sur l’ensemble du territoire national et constituent des points d’encrage adéquats pour l’éclosion d’offres de tourisme local attractives et diversifiées (randonnées, détente, loisirs aquatiques et pédestre..)», a-t-il estimé.



Le taux de remplissage des barrages est de 52% actuellement



Par la même occasion, le ministre, prévoit une hausse dans le taux de remplissage des barrages à l’échelle nationale dans les jours qui vient, en indiquant toutefois, qu’il a atteint actuellement les 52% grâce aux chutes de pluie actuellement en cours dans de nombreuses régions du pays. Au volet de la protection des villes contre les inondations, M. Necib a particulièrement cité le projet de protection de la ville d’Alger, en phase de parachèvement, le qualifiant de «projet colossal susceptible de garantir la protection de la capitale du pays contre toute inondation».

Kafia Ait Allouache

Toutes les communes de Biskra alimentées avant l’été 2018



M. Necib, a affirmé, hier à Biskra, que toutes les communes de cette wilaya seront alimentées en eau potable «avant l’été 2018». Les projets et investissements publics engagés ,dont le fonçage de forages, amélioreront l’approvisionnement en eau potable notamment des communes souffrant actuellement de déficit en alimentation en cette ressource vitale, a assuré le ministre lors de sa visite de travail dans la wilaya. Outre la mobilisation de quantités suffisantes en eau, des mesures ont été prises pour améliorer la qualité de l’eau potable, notamment celle distribuée au chef-lieu de wilaya, a précisé M. Necib.

Concernant le fonçage de forages albiens de plus de 2.500 mètres de profondeur pour l’irrigation agricole, le ministre a estimé que l’initiative s’inscrit dans le cadre du soutien des wilayas du Sud de Biskra, El Oued et Ouargla qui représentent, a-t-il indiqué, des pôles agricoles susceptibles de garantir la sécurité alimentaire. Les investissements publics dans les trois wilayas visent à valoriser et renforcer les surfaces actuellement exploitées et à créer d’autres nouvelles, a souligné le ministre qui a relevé que la wilaya de Biskra pourra mobiliser l’eau albienne pour augmenter la surface irriguée de plus de 10.000 hectares par année. A une question sur la possibilité de transfert des eaux du barrage de Béni Haroun vers Biskra, le ministre a indiqué que les études ne sont encore pas terminées affirmant que des instructions ont été données à l’Agence nationale des ressources hydrauliques pour mener des études et répertorier les ressources hydriques souterraines afin d’en assurer «une bonne et rationnelle exploitation». (APS)