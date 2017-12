Gestion des barrages : Lancement dâ€™une application web Â« Soudoud Dzair Â»

L’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), a procédée, hier, au lancement d’une application web pour la gestion des barrages. Nommée «Soudoud Dzair» (les barrages d'Algérie), cette application permet, à partir de données cartographiques (google earth...), l'accès à une large palette d'informations géographiques, notamment la visualisation de donnés géographiques et géo-localisées de l'ensemble des barrages du territoire national. C’est aussi un outil d'observation et de consultation à l'échelle nationale, de l'évolution des réserves en eau des barrages du pays (réserves stockées quotidiennement, apports enregistrés, taux d'évaporation...) et la gestion en temps réel de l'information liée à la gestion de la ressource en eau des barrages. Elle permet également le suivi de réalisation des projets de réalisation de barrages et transferts, ainsi que le suivi de la qualité de l'eau brute sur l'ensemble des barrages en exploitation. L'application en question dispose aussi d'un modèle de prévision météorologique permettant de prédire les éventuels apports en eau susceptibles d'être enregistrés au niveau des barrages. Pour le ministre des Ressources en eau qui a rehaussé par sa présence le lancement de cette application, il a indiqué, qu’elle «entre dans le cadre de la politique du gouvernement visant la numérisation de tous les secteurs y compris celui des ressources en eau pour une gestion intégrée et fiable».

K. A.-A.