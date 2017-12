Conseil national des droits de lâ€™homme : La Constitution consacre l'ensemble des droits et libertÃ©s

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, a indiqué que la Constitution algérienne «garantit et consacre» l'ensemble des droits et libertés contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 septembre 1948. La Constitution algérienne «garantit et consacre» l'ensemble des droits et libertés contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont «la liberté de la presse, d'expression et de manifestation pacifique», a précisé Mme Benzerrouki dans une déclaration à la presse, en marge de l'attribution samedi soir du Prix des droits de l'Homme 2017 au moudjahid feu Ahmed Medeghri.

Les droits de l'homme en Algérie sont «consacrés», comme en témoigne l'existence dans la Constitution d'une instance y afférente, en l'occurrence le CNDH, a soutenu Mme Benzerrouki. Rappelant que le CNDH avait pour mission «la surveillance de la concrétisation des droits et des libertés consacrés par la Constitution nationale sur le terrain», elle a affirmé que cet organe «est à la disposition des citoyens et ses portes restent ouvertes à tous». (APS)