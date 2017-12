Le Commissaire pour la paix et la SÃ©curitÃ© de lâ€™Union Africaine : Â«30.000 combattants Ã©trangers de Daech en Syrie, dont 6.000 AfricainsÂ»

Le commissaire à la paix et à la Sécurité de l’Union africaine, M. Smaïl Chergui, a indiqué dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la réunion de haut niveau d’Oran que le terrorisme et l’extrémisme violent portent non seulement atteinte à la paix et à la sécurité, aux valeurs et principes qui caractérisent nos société diverses, mais engendrent aussi des coûts humains et matériels très élevés. «Cela comporte un impact économique très important qui jette une ombre sur l’essor économique du continent en plombant la croissance du PIB des Etats victimes», dira-t-il. Il a souligné, par ailleurs, qu’avec la défaite de l’organisation terroriste dite «Etat islamique» au Moyen-Orient, l’Afrique est témoin de la présence croissante du groupe dans la région du Sahel et au-delà. Les Nations Unies estiment que sur les 30.000 combattants étrangers qui ont rejoint Daech, en Syrie, 6.000 viennent d’Afrique. Ces éléments font leur retour vers le continent, entraînant de ce fait de sérieuses implications pour la sécurité nationale», a déclaré M. Smaïl Chergui, qui ajoutera que la prise en charge de la question des combattants terroristes étrangers et de leur retour ou mouvements vers le continent africain, appelle ce dernier à développer sa coopération dans de nombreux domaines, parmi lesquels l’échange d’informations sur ces éléments.

A. S.