Manifestations du 11 dÃ©cembre 1960, M. Kaouane au Forum dâ€™EchaÃ¢b : Â« La presse de la rÃ©sistance, une arme efficace Â»

«Les manifestations du 11 décembre 1960 constituent une partie de notre histoire, bien ancrée dans la mémoire collective du peuple algérien», a indiqué hier le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, qui était l’invité du quotidien Echaâb, pour célébrer le 55e anniversaire de sa création.

Le ministre a mis l’accent dans son allocution sur le fait que l’histoire de l’Algérie combattante, qui a consenti de lourds sacrifices pour libérer le pays du joug du colonialisme, se caractérise par «le rôle central» qu’avait assuré la presse révolutionnaire de l’époque. Ce fut le cas «dans la consolidation de l’action militaire menée sous l’égide du FLN pour l’éveil des consciences aux plans intérieur et extérieur et à travers sa contribution efficiente à l’internationalisation de la cause algérienne», a-t-il dit. Il a précisé que la presse révolutionnaire a vu le jour dès les premières luttes enclenchées par le mouvement national pour libérer le pays et son peuple contre l’occupation coloniale.

Mettant l’accent sur l’engagement très honorable des artisans de la Révolution, M. Kaouane n’omettra pas toutefois de préciser que «cette génération modèle de combattants par la plume a eu à subir différentes formes de répression de la part de l’armée coloniale qui les a pourchassés, emprisonnés et même forcés à l’exil, non sans avoir procédé à la fermeture manu militari des sièges de la presse».

S’inclinant très dignement à la mémoire de ces combattants de la plume qui, en dépit de leurs moyens dérisoires, ont triomphé contre toute sortes de propagande coloniale, le ministre a relevé qu’ils ont transmis un précieux «legs» qui sert de ligne de conduite et de source d’inspiration à la presse d’aujourd’hui.

Selon M. Kaouane, «la presse algérienne moderne puise ses origines et ses fondements dans le combat mené par les plumes de la Révolution qui sont parvenues à susciter une véritable adhésion du peuple et du reste du monde en faveur du combat libérateur, mais aussi de lever le voile sur la cruauté du colonialisme et mettre en échec toute sa machine de propagande.»

Ainsi en est-il, à titre illustratif de l’exploit du journal la Résistance algérienne (El Mouqawama El-Djazairia, en arabe) fondé le 22 octobre 1955 évoqué par M. Kaouane dans son allocution. Une publication qui constituait l’organe officiel du FLN. «En signe de reconnaissance à l’engagement de ce journal et à son équipe, le Chef de l’Etat a choisi cette date du 22 octobre pour instituer la journée nationale de la Presse et la cérémonie de remise du prix du Président de la République du journaliste professionnel», a indiqué le ministre. «C’est sur les traces de journal la Révolution algérienne que la publication El Moudjahid, la radio secrète et l’Agence Presse Service ont vu le jour pour faire face, à leur tour, aux médias coloniaux et faire entendre la voix de la Révolution dans le monde. En dépit des difficultés et de peu de moyens, les hommes des médias à l’époque, comme Aïssa Messaoudi, ont su relever le défi avec courage et se conduire en soldats en rapportant la lutte de nos moudjahidine par l’image et par la parole», a-t-il ajouté.

S’exprimant sur les manifestations du 11 décembre 1960, le Dr Djamel Yahiaoui, directeur du Centre national des études et de la recherche sur le mouvement national et de la Révolution, a mis l’accent sur l’écho suscité par cette contestation populaire en termes d’internationalisation de la cause algérienne, mais aussi de défense des valeurs de la paix et de la sécurité dans le monde.

«La presse révolutionnaire était une arme efficace qui a contribué à gagner le soutien des médias étrangers ayant dépêché leurs représentants en Algérie lors des manifestation du 11 décembre 1960», a affirmé M. Yahiaoui qui ajoutera que la presse algérienne a aussi fait sienne la défense des causes justes, à l’exemple de la cause palestinienne et des celles des autres peuples qui souffrent de la répression.

Karim Aoudia