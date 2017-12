CommÃ©moration du 11 dÃ©cembre 1960 : PrÃ©server les acquis de la RÃ©volution

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé hier à Tarat (Illizi) que la commémoration du 57e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 constitue une opportunité pour ressusciter et glorifier l’histoire et préserver les acquis de la glorieuse Révolution de libération. «La commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 constitue une véritable opportunité pour glorifier l’histoire de l’Algérie et préserver les acquis de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954», a indiqué le ministre en marge d’une visite dans la région frontalière de Tarat (200 km d’Illizi). Tout en soulignant que de pareils évènements «traduisent le passé et le présent de l’Algérie», M. Zitouni a rappelé que «le Tassili N’Ajjer fut un bastion des Révolutionnaires et un berceau et réservoir de la guerre de Libération nationale», en témoignent les résistances et soulèvements populaires vécus par la région, à l’instar de la résistance populaire de Cheikh Amoud, lors de laquelle la population locale a exprimé son rejet catégorique du joug colonial. «Les acquis réalisés dans cette région frontalière du sud-est du pays est le fruit de l’indépendance et une concrétisation du message des glorieux chouhada qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie dans la dignité», a-t-il ajouté, en précisant que ces réalisations de développement s’inscrivent au titre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui «accorde un grand intérêt au développement des zones frontalières et des régions du sud du pays». Accompagné des autorités de la wilaya, le ministre des Moudjahidine a procédé à la mise en service partielle d’un réseau d’électrification à Tarat, dont la première phase profite à 160 foyers, en attendant le parachèvement de l’opération au reste de la région. Il a, en outre, inauguré une annexe de la formation professionnelle devant assurer la formation qualifiante de femmes aux foyers et rurales, dans les spécialités de couture et de coiffure-dame, avant de présider une cérémonie en l’honneur de membres de la famille révolutionnaire. M. Tayeb Zitouni doit aussi inaugurer au chef-lieu de wilaya un collège d’enseignement moyen baptisé du nom du «Colonel Lotfi» et présider une cérémonie en l’honneur d’un moudjahid de la région. Le ministre présidera aujourd’hui à Illizi les festivités commémoratives du 57e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. (APS)

La continuation du 1er novembre 1954

Aujourd’hui, des moudjahidine, artisans de la libération du pays, sont unanimes à souligner que les manifestations du 11 décembre 1960 ont eu un grand impact sur la poursuite de la Révolution du 1er Novembre. Le 11 décembre 1960 représente le troisième objectif tracé à l’époque par le commandement de la Révolution, expliquent-ils. Se référant à la réunion du Groupe historique des 22, ils évoquent, à ce propos, trois objectifs à savoir le déclenchement de la guerre de Libération, la création d’un climat d’insécurité chez les forces d’occupation et les actions insurrectionnelles. Les manifestations du 11 décembre 1960 sont la continuation du 1er Novembre 1954, ont-ils insisté, faisant savoir qu’elles étaient l’occasion de savoir si le peuple avait chassé la peur de l’armée française ou non ? Ces manifestations étaient un test pour savoir si le peuple algérien craignait toujours la peur et la répression de l’armée coloniale, cinq ans après l’offensive de l’ALN dans le nord-Constantinois le 20 août 1955. Le 11 décembre 1960, c’était le couronnement des années de lutte contre l’occupation coloniale et le résultat de l’efficacité de la politique de la diplomatie algérienne à l’extérieur. Les manifestations du 11 décembre 1960, qui ont débuté à Ain Témouchent pour s’étendre jusqu’à El Kala, ont vu le peuple sortir dans la rue pour revendiquer l’indépendance et en même temps soutenir son unique représentant le FLN.

Ces manifestations ont été réprimées par l’usage des chars et l’artillerie contre un peuple brandissant uniquement l’emblème national, tout en scandant des slogans hostiles à l’occupant.

Ces manifestations avaient coïncidé avec la visite de Charles de Gaulle en Algérie. A cette époque le moudjahid Krim Belkacem est allé à New York pour assister à l’assemblée générale de l’ONU. Il a été accompagné dans cette mission par l’Emir Fayçal, ministre des Affaires étrangères saoudien et le Palestinien Ahmed Chekaïri.

Le 11 décembre 1960 est le couronnement de la lutte armée et celui de la diplomatie, l’Algérie n’est pas française et nous ne sommes pas des Français, soutient Krim Belkacem. Une fois le peuple sorti dans la rue pour réclamer la paix et l’autodétermination, ce fut un grand succès avec un goût d’indépendance, se rappellent des moudjahidine, évoquant, à ce propos, l’appel au calme de Ferhat Abbas parce qu’il avait peur de voir le peuple tomber au champ d’honneur sous la répression féroce des forces coloniales qui ne faisaient aucune distinction entre hommes, femmes et enfants. Les manifestations du 11 décembre ont pratiquement duré plus d’un mois à travers tout le territoire national.

Les moudjahidine que nous avons interrogés sont unanimes à dire que la venue de Charles de Gaulle, à l’époque, n’avait rien à voir avec les manifestations du 11 décembre.

De Gaulle est venu à Laghouat avec un projet visant à séparer le Sahara algérien du nord du pays. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont ouvert la voie aux négociations des Rousses qui se sont soldés par un échec pour céder le pas à celles d’Evian.

B. Guetmi