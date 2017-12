Le projet de loi de finances 2018 au Conseil de la Nation : investissement productif et solidaritÃ© nationale

Le Conseil de la nation a abrité, hier matin, une séance plénière consacrée à la présentation et débat du projet de loi de finances pour 2018. La séance s’est déroulée sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, et en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Lors d’une allocution prononcée, à l’ouverture des travaux, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, a souligné toute l’importance de ce texte, ainsi que «son rôle central «dans la définition des principaux axes de la politique économique et financière du pays». S’exprimant ensuite, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a donné l’ensemble des détails inhérents à ce texte de loi, révélant, en marge de cette séance, que «les réserves de changes de l'Algérie se sont, en fait, établies à 100 milliards de dollars en novembre 2017». Pour rappel, M. Raouya avait affirmé, en octobre dernier, que ces réserves «pourraient reculer à 97 mds usd à fin décembre 2017.»

Aussi, et selon les prévisions, «le matelas de devises devrait s'établir, à la fin de l’année 2018, à 85,2 mds usd, soit l'équivalent de 18,8 mois d'importations. Le matelas de devises sera chiffré à 79,7 mds usd en 2019 (18,4 mois d'importations) et de 76,2 mds usd en 2020 (17,8 mois d'importations)». À retenir, aussi, que les réserves de changes se sont situées autour de 114,1 mds usd à fin décembre 2016, contre 144,1 mds usd à fin 2015.

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit, faut-il le rappeler, une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Ainsi, et sur le plan budgétaire, le texte prévoit des dépenses globales de 8.628 milliards de dinars (mds DA) composées de 4.043,31 mds DA de dépenses d’équipement et de 4.584,46 mds DA de dépenses de fonctionnement (contre des dépenses de fonctionnement de 4.591,8 milliards DA en 2017). Les recettes budgétaires qui sont de l’ordre de 6.496,58 mds DA (contre 5.635,5 mds DA en 2017) sont composées de 3.688,68 mds DA de ressources ordinaires (contre 3.435,4 mds DA) et de 2.807,91 mds DA de fiscalité pétrolière (contre 2.200,1 mds DA).

On apprend, d’autre part , que le projet de loi de finances pour 2018 a vu l'introduction de pas moins de six nouveaux articles et 10 amendements visant à garantir les équilibres financiers et rationaliser les dépenses publiques, en préservant les acquis et la dimension sociale de l'État. Parmi les plus importants amendements contenus dans la loi de finances, figure la suppression de l'Impôt sur la fortune (ISF), eu égard à la difficulté de son application sur le terrain.



Les sénateurs saluent les dispositions contenues dans le PLF-2018



Après avoir écouté attentivement tous les détails relatifs à ce texte, les sénateurs ont demandé à prendre la parole, pour faire connaître leurs points de vue sur ce projet de texte, et ont, dans l’ensemble, salué les dispositions que recèle le texte. C’est le cas, notamment de M. Belkacem Kara, qui fera remarquer, de prime abord, que le plf- 2018 s’inscrit dans un contexte économique «particulier», et qu’il intervient «après l’adoption de la loi sur la monnaie et le crédit», lequel texte définit les modalités du financement non conventionnel. Le PLF s'inscrit également dans le cadre de la démarche du gouvernement visant une maîtrise des dépenses publiques et une utilisation rigoureuse et efficace des revenus et dépenses de l'État, outre la préservation des équilibres économiques et leur diversification, la promotion de l'investissement et la préservation de l'aide sociale envers les catégories nécessiteuses. En effet, le PLF-2018 contribuera au maintien de la politique de subvention budgétaire et au renforcement de la croissance, outre la maîtrise des dépenses publiques et l'utilisation rationnelle des recettes, ce qui induira à une amélioration du taux de croissance économique au service de la nation et du citoyen. En somme, il s’agit d’un texte qui constitue un pas important dans le processus législatif annuel budgétaire de l'État, ce qui permettra le rétablissement des grands équilibres économiques du pays. Le sénateur Belkacem Kara, qui cite plusieurs donnes positives à même de dynamiser davantage l’économie nationale, met l’accent cependant sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif d’en finir avec cette dépendance aux hydrocarbures, de diversifier davantage notre économie, mais aussi de fournir davantage d’efforts dans la lutte contre l'évasion fiscale. Ce sénateur insiste sur l'importance de la modernisation et de la numérisation du secteur financier. S’exprimant ensuite, à propos du secteur informel, il relève l’urgence d’«organiser ce marché aux fins de récupérer l’argent qui y circule».

De son côté, le sénateur Abdelhalim Latrèche s’est également félicité des mesures et dispositions apportées, à la faveur de ce projet de loi soutenant la nécessité de «la mesure liée au financement non conventionnel» qui sera accompagnée de réformes structurelles importantes. Pour rappel, la mesure du financement non conventionnel permettra aux groupes Sonatrach et Sonelgaz de centrer leurs efforts et capacités financières sur le renforcement de leurs plans d'investissement qui auront un impact positif sur la dynamique économique. Pour sa part, le secteur bancaire bénéficiera, à la faveur de ce mécanisme, de plus de liquidité, ce qui facilitera le soutien des crédits pour le financement de l'économie nationale. Aussi, la Banque d'Algérie «suivra de près les évolutions dans ce domaine afin d'y remédier, le cas échéant». Le sénateur Bachir Chemli, qui a énuméré l’ensemble des points positifs de ce projet de texte, citant notamment les recrutements importants attendus dans plusieurs secteurs d’activité, a cependant émis quelques propositions. Remarque importante à retenir, un des sénateurs ayant demandé à prendre la parole, M. Abdelwahab Benzai, en l’occurrence, a fait part du «soutien plein et entier au peuple palestinien», de même qu’il a réitéré son «attachement à El-Qods, capitale de l’État de Palestine».

Soraya Guemmouri