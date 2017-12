APN, PrÃ©sentation des projets de loi sur le Conseil dâ€™Ã©tat et lâ€™organisation pÃ©nitentiaire : Favoriser la rÃ©insertion

Les travaux de l’APN se sont poursuivis, hier matin, en séance plénière dirigée par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, ainsi que du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

La séance a été consacrée à la présentation du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 01-98 relative aux compétences, l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat et du projet de loi complétant l’ordonnance n° 05-04 qui comprend la loi sur l’organisation des prisons et la réinsertion sociale des détenus.

En présentant ces deux projets de loi, Tayeb Louh a indiqué que le gouvernement avait adopté un projet de loi relatif à la révision du casier judiciaire, qui sera présenté au Conseil des ministres à la fin du mois courant. « Il s’agit d’introduire certains crimes, tels ceux liés aux accidents de la route et à la toxicomanie, dans le casier judiciaire », a-t-il précisé.

Pour ce qui concerne le projet de loi organique relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, le ministre a fait savoir que celui-ci comprend cinq articles concernant l’avis du Conseil d’Etat sur les projets d’ordonnance et la révision de sa composition à caractère consultatif sous forme de commission consultative chargée d’examiner les projets de loi et d’ordonnance dans des cas exceptionnels.

La révision permettra, selon le ministre, de consacrer les mesures introduites par la Constitution, notamment l’article 142 qui dispose qu’en cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, concernant des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.

Créé officiellement le 17 juillet 1998, le Conseil d’Etat est la plus haute instance dans le système de justice administrative. Outre sa mission juridictionnelle prévue aux termes de la loi 98-01, le Conseil d’Etat assure une mission consultative et jouit de nombreuses prérogatives.

Il donne, à ce titre, son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis avant leur présentation au Conseil des ministres, ce qui lui vaut la place particulière dont il jouit en matière de protection des droits et des libertés, en veillant à la conformité des textes avec la législation nationale et les traités et accords internationaux ratifiés par l’Algérie.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat.



La réinsertion sociale, objectif majeur de la nouvelle loi



Ce Conseil connaît sur appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement. Le Conseil d’Etat connaît aussi des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort.

Il se compose de magistrats, à savoir le président du Conseil d’Etat, le vice-président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres, au moins cinq conseillers d’Etat désignés par le Président de la République et un président de section jouissant des mêmes prérogatives que le président de chambre.

Dans le courant de la matinée, le ministre de la Justice a également présenté devant les députés le projet de loi relatif à l’organisation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus qui propose le système de mise sous surveillance électronique.

Dans sa présentation du projet de loi, M. Louh a précisé que le système de mise sous surveillance électronique déjà inclus dans le système juridique en 2015 comme alternative à la détention provisoire, en recourant au port par le détenu du bracelet électronique, permet de le repérer au lieu de résidence assigné mentionné dans la décision du juge d’application des peines.

«Le texte a pour objectif la réinsertion sociale du bénéficiaire, qui lui permet de purger sa peine ou la peine restante à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire» et vise ainsi à «réduire les cas de récidive», a expliqué le ministre, qui précise que ce projet de loi a également pour objectifs de réduire les dépenses de prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires et éviter la surcharge.

Parmi les mesures phares prévues par ce projet de loi, l’on retient l’élargissement du dispositif de surveillance électronique des condamnés, la mesure du port du bracelet électronique qui permet de repérer le condamné au lieu de résidence assigné mentionné dans la décision du juge d’application des peines, et permet à l’intéressé de purger sa peine ou la peine restante à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et ce, dans «le respect de la dignité, de la sécurité et de la vie privée du détenu ».

Le placement sous surveillance électronique intervient sur décision du juge d’application des peines, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans, ou lorsqu’il reste au condamné à purger une peine privative de liberté n’excédant pas cette durée.

Le placement sous contrôle électronique ne peut être prononcé «qu’avec l’approbation du détenu, ou de son représentant légal s’il est mineur. Il intervient uniquement sur des jugements définitifs au profit de détenus ayant élu un lieu de résidence fixe, dont le port du bracelet ne porte pas atteinte à leur santé, et ayant réglé le montant des amendes prononcées à leur encontre».

La mesure prend également en compte, lors de l’établissement des horaires et endroits contenus dans la décision du jugement, l’exercice par le détenu d’une activité professionnelle, le suivi d’un parcours scolaire ou de formation, d’un traitement médical ou d’un stage. Le suivi et le contrôle de cette mesure, supervisée par un juge d’application des peines, se fera par les services externes de l’administration pénitentiaire chargés de la réintégration sociale des détenus qui «doivent informer immédiatement le juge en cas de non-respect des horaires relatives au placement sous contrôle judiciaire, et lui transmettre des rapports périodiques» à cet effet.

Le juge peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique «en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation, ou à la demande du condamné». Le procureur général peut, en outre, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir, pour sa révocation, la commission de l’aménagement des peines.

En cas d’annulation, le concerné purge le restant de sa peine à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire après déduction du temps passé sous le contrôle électronique. Le texte prévoit également les peines encourues au cas où le détenu tente de se soustraire à la surveillance électronique, particulièrement, le retrait du bracelet ou sa désactivation, ce qui pourrait l’exposer aux peines applicables et prévues dans le Code pénal concernant le délit de fuite.



Les élus du peuple saluent l’initiative de Tayeb Louh



Avec l’application de ce dispositif, l’Algérie sera le premier pays arabe et le deuxième pays africain après l’Afrique du Sud, à recourir à ce moyen juridique moderne, en service en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique.

Il y a lieu de souligner que ces deux projets de loi ont suscité un grand intérêt de la part des élus du peuple qui ont en général exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, en saluant l’ensemble des disposions prévues par le nouveau projet de loi.

Intervenant en début de matinée, le député, M. Abdelkader Hadjoud, du Front de libération nationale (FLN) a qualifié ce texte de loi

de « nouveau pas franchi » qui vient renforcer les réformes introduites dans le cadre de la modernisation du secteur de la justice « la modernisation de la justice a eu un impact positif sur le système judicaire en général et sur le simple citoyen en particulier », a-t-il dit.

Il a indiqué que ces lois vont améliorer la qualité des dispositions, tout en répondant à la fois aux exigences internationales et nationales.

L’élu a appelé, à cette occasion, à la sagesse dans le traitement des dispositions qui touchent à la sécurité du pays, affirmant que ce texte prémunit l’Algérie des effets de la situation qui prévaut actuellement dans les pays voisins.

Le député Lakhdar Nâaoum de la même formation politique a quant à lui mis l’accent sur les réformes menées par le ministre de la Justice, Tayeb Louh, depuis des années, affirmant que celles-ci ont été couronnées par la révision de la Constitution comprenant des amendements novateurs et consolidant, les uns comme les autres, l’ancrage de l’Etat de droit.

M. Nâaoum a émis nombre de propositions relatives, notamment, à l’institution d’annexes et de chambres relevant du Conseil d’Etat dans chaque wilaya afin d’éradiquer la bureaucratie.

Même constat établi par la députée Naima Djilali, qui a qualifié ces réformes de valeur ajoutée au système judiciaire. Elle a, cependant, insisté sur une meilleure réinsertion des détenus dans la vie sociale.

Mme Djilali a affirmé que cette mesure, qui intervient dans le cadre des derniers amendements contenus dans le Code de procédure pénale, est à même de renforcer les libertés individuelles et consacrer le principe de présomption d’innocence, en remplaçant la surveillance judiciaire classique par une surveillance électronique, qui sera généralisée l’année prochaine aux autres tribunaux de la République.

Les députés relevant des partis de l’opposition ont, pour leur part, critiqué certaines mesures contenues dans ce texte, estimant que celui-ci n’a pas évoqué tous les aspects relatifs aux deux projets de loi.



Nécessité de revoir quelques axes



Le député du Front pour la justice et le développement (FJD), M. Lakhdar Ben Khellaf, a appelé à l’introduction de la condition du remboursement des redevances à la victime systématiquement par le détenu, avant qu’il ne bénéficie d’un bracelet électronique.

Il a plaidé aussi pour l’indépendance budgétaire et administrative du Conseil d’Etat, à l’image du système scandinavie

De son côté, le député du Rassemblement national démocratique (RND), M. Salah Eddine Dkhili, a fait savoir que la Constitution du 28 novembre 1996 a enrichi notre système institutionnel par la création d’un Conseil d’Etat. « La vocation d’une telle institution n’est pas unidimensionnelle, en ce sens qu’elle n’est pas strictement un organe juridictionnel, comme elle n’est pas, non plus, uniquement une structure chargée d’une mission de conseil », a-t-il dit.

Lui emboîtant le pas, M. Omar Bouinifan, également RND, a relevé quelques complications et une lenteur des procédures, ajoutées à une bureaucratie interminable pour bénéficier d’un bracelet électronique, chose que la tutelle doit absolument revoir.

Sarah A. Benali Cherif

----------------////////////////////

Condamnation ferme de la décision de Donald Trump



« J’appelle les pays arabes et musulmans, les parlementaires à travers le monde, à leur tête les représentants du peuple américain au Congrès, et tous les peuples épris de paix, à contrecarrer la décision américaine aux graves retombées », c’est avec ces mots forts que le président de l’APN a débuté son intervention, hier, en début de la séance plénière, consacrée à la présentation du projet de loi sur l’organisation des prisons et la réinsertion sociale des détenus. M. Said Bouhadja a condamné « fermement » la décision du président américain Donald Trump, celle de reconnaître El Qods comme capitale de l’occupant israélien. M. Bouhadja a mis en garde contre les retombées de cette décision sur le processus de paix, affirmant qu’elle constitue une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité (de l’ONU) et de la légalité internationale. Il a aussi réitéré le soutien «indéfectible» des parlementaires algériens au peuple palestinien et leur mobilisation pour le recouvrement de ses droits légitimes et l’édification de leur Etat indépendant avec El Qods Echarif comme capitale.

S. A. B. C.