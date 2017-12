Le Coin du copiste : Curieuse absence

Les grands cinéastes du monde entier affirment, dans des interviews consacrées à leur itinéraire artistique, que c’est en regardant les films qu’ils ont mieux saisi le cinéma, sa spécificité, l’écriture du scénario et la mise en scène. C’est très instructif, disent-ils, presqu’autant que la théorie. Pour le reste, c’est connu, l’assistanat dans une production est une bonne expérience. Bref chaque cinéaste a sa propre formation qu’il affine en voyant énormément de classiques du septième art. Les cinéastes appellent ça, l’échange d’expérience dans la manière d’aborder une thématique et dans la façon de mettre en scène une histoire. Le festival international du film d’Alger, très bien suivi par le grand public, reste quand même boudé curieusement par les professionnels du cinéma algérien, que ce soit pour les projections des films ou pour les conférences. Tout le monde en parle et personne ne trouve une raison valable à leur absence. C’est à peine si certains osent parler d’égo des artistes qui souvent attendent qu’on les invite officiellement. C’est évident qu’ils auraient aimé y participer avec un nouveau produit, qu’il soit une fiction ou un documentaire.

Ils étaient à peine une dizaine de réalisateurs et d’acteurs à suivre régulièrement les projections de films et les débats. C’est insignifiant. L’absence des cinéastes renseigne d’une situation de lassitude. Il est vrai que le cinéma algérien continue à manger son pain noir, mais est-ce une raison de bouder un festival au lieu d’apporter soutien tout en bénéficiant d’une belle opportunité pour nouer des contacts, et pourquoi ne pas se lancer dans une nouvelle aventure avec un producteur, un scénariste. Il y a eu une époque où les acteurs et les réalisateurs étaient systématiquement invités à chaque manifestation cinématographique et certains même honorés pour leur parcours artistique, mais la donne a changé depuis que les moyens se sont réduits.

Cela étant, rien ne justifie cette absence. Pour nos hommes politiques, nous avons fait le deuil et leur absence nous paraît désormais justifiée et logique. Ils ne s’intéressent pas à la culture et leur parti politique ne possède pas de programme lié à la culture. Les hommes politiques ne sont présents que lorsqu’ils sont en mission. Ils sont absents des grands événements culturels. Nous ne les voyons pas dans les librairies, ni dans les salles de cinéma ni dans les concerts de musique classique. Walou, rien, absents, c’est tout.

Que l’on se rappelle un reportage diffusé par une chaîne de télévision privée dans les allées de l’assemblée nationale populaire où nos députés sont interrogés sur leur dernier livre lu. Ils n’ont cité aucun livre lu, ni en français ni en arabe mais plastronnent en affirmant avoir lu l’essentiel, le Coran. Belle dérobade !

Abdelkrim Tazaroute