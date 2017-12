Hommage Ã  lâ€™institution militaire durant la dÃ©cennie noire

La Fondation Casbah a organisé, samedi après midi, en son siège à Bab Jdid (Haute Casbah), une séance de vente-dédicace du roman «Le Général K» de l'écrivain journaliste Mustapha Yalaoui. Face à un public nombreux et les membres et amis de la Fondation Casbah, à leur tête, Belkacem Babaci, l'auteur a indiqué que les recettes de cette vente iront à la Fondation, estimant que c'était «un devoir» envers ceux qui œuvrent à la préservation du patrimoine et à la sauvegarde de la mémoire de l'Algérie. Paru en juin dernier aux éditions L'Harmattan et réédité récemment en Algérie à Constantine par Paper Library Art, ce roman (300 pages) est d'abord, tient à le préciser Mustapha Yalaoui lors de son échange avec le public, un «travail de fiction» même s'il reconnait s'être inspiré de «faits gravés en sa mémoire» depuis les années 90 lorsqu'il était journaliste. «Le Général K» est un personnage «imaginaire» mais «positif» de par sa progression dans la construction dramatique et son rôle majeur dans le dénouement, a expliqué l'auteur de «La Manipulation» (2013), ajoutant qu'il a voulu «apporter un témoignage» pour la mémoire historique de l'Algérie et rendre hommage au rôle indéniable de Institution militaire à un moment critique de l'histoire du pays. Crée en 1991 par l'association des anciens élèves de Sarrouy, la Fondation Casbah vise la sauvegarde, la restauration et la protection de la vieille ville. (APS)