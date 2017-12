ThÃ©Ã¢tre rÃ©gional Abdelkader- Alloula dâ€™Oran : Bidoun ounwan ou le drame du suicide

La nouvelle pièce théâtrale «Bidoun ounwan» (sans adresse), produite par la coopérative Warchat El Bahia, du théâtre et art d’Oran, a été présentée en avant-première samedi soir au Théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader Alloula.

La pièce raconte la rencontre de trois personnages (deux hommes et une femme de couches sociales différentes). Nadji représente la couche du peuple et des travailleurs, la speakerine Sabrina la classe moyenne et Ameur la classe des riches. Après un conflit entre ces personnages, reproduit dans un tableau de trois scènes, chacun décide de mettre fin à sa vie par le suicide et avec des moyens différents.

Cette nouvelle production, dont les personnages sont interprétés par Benabdellah Djellab, Laouni Ahmed et Zamaaleche Fatima Zohra, traite le fléau du suicide dans chaque couche sociale et la capacité de supporter les problèmes poussant à cette pratique. Le public présent a apprécié cette œuvre qui adopte l’esthétique. La pièce est adaptée par Ali Abdoun du texte «Dans le revolver il y a une balle» de l’émirati Djassem El Khezzar.

Le metteur en scène de la pièce, Said Bouabdellah, a souligné : «nous avons axé sur la scénographie mobile des scènes dans cette représentation de plus de 30 minutes», notant qu’il a voulu mettre en exergue dans cette pièce sa nouvelle expérience qui diffère des autres œuvres produites par la coopérative Warchat El Bahia. Pour rappel, cette coopérative oranaise a, à son actif, plusieurs pièces dont «Ana oual maréchal» qui a eu un franc succès et présentée plus d’une centaine de fois. Elle a été primée dans plusieurs festivals de théâtre nationaux et maghrébins l’an dernier. (APS)