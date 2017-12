Festival de la culture et des arts populaires aux camps des rÃ©fugiÃ©s : une forteresse infranchissable

Les cinq camps des réfugiés, Aousserd, Dakhela, Smmara, Boudjedour et l'Ayoune, abritent, tout au long de la semaine, des activités culturelles, une exposition de tableaux folkloriques, entre autres, qui évoquent les us et coutumes du peuple sahraoui.

Lors de son discours, le secrétaire général du ministère de la culture, Mohamed Fadhel, a précisé : «le festival de la culture est une occasion pour mettre nos amis et nos invités dans le bain de la diversité culturelle, et cela est une preuve à l'appui de l'attachement des sahraouis à leur culture ainsi qu’aux traditions qui les distinguent par rapport à d'autres peuples». Pour l'ancien directeur régional du ministère de la culture et le journaliste Mohamed Ahmed Nafii, le festival de la culture et des arts populaires, qui s'organise chaque année et qui est à sa 18e édition, est une opportunité pour montrer au public, notamment aux étrangers, la culture sahraouie qui possède ses particularismes par rapport aux autres pays limitrophes, surtout en ce qui concerne le dialecte et les traditions.

Après avoir souligné que le colon a failli fondre la culture sahraouie dans la sienne, M. Nafii a précisé que «la culture sahraouie est similaire à une forteresse infranchissable, car les sahraouis conservent leur culture, malgré les cibles du colonialisme marocain et l'ex-colon espagnol», et d’ajouter : «Ils ne pouvaient pas séparer les sahraouis de leur culture.» C'est pourquoi «le Maroc essaye d'utiliser la propagande pour créer l'assimilation entre les deux peuples en affirmant qu'il y a une diversité culturelle magrébine», mais bien au contraire, «il y a une grande différence culturelle qui caractérise les peuples magrébins, car les sahraouis se distinguent par leur singularité du mode de vie et sa manière de voir les choses».

L'ancien directeur régional du ministère de la culture a rappelé que des générations sont nées depuis l'existence du colonialisme sur une grande partie du territoire depuis 1975. Et malgré cette politique d'oppression adoptée par le royaume marocain, «les familles sahraouies ont tenu à conserver leurs coutumes, leurs traditions et même leur dialecte».

En ce qui concerne «El kheima» (la tente), l'ancien responsable du ministère de la culture a souligné que cette dernière a plusieurs significations chez la société sahraouie, expliquant que l'installation de la tente en présence de la famille sahraouie et les voisins exprime la solidarité des sahraouis. C'est pourquoi, les «traditions sahraouies sont le rassembleur et l'enjeu de la société» et restent ancrées dans l’esprit de ce peuple pour «l'unité, l'objectif et le destin des sahraouis». Cela, se confirme à chaque occasion par l'organisation d'activités culturelles.

Dans une tournée à travers les différentes tentes installées, les participants au festival nous ont confirmé : «A travers cet espace créé, nous présentons les traditions du peuple et exposons l'image véritable des réfugiés sahraouis qui sont privés de la liberté et de leur terre, malgré cela nous restons fidèles au serment des martyrs.»

