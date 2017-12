Concert dâ€™AÃ¯t Menguellet Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : Au grand bonheur de ses admirateurs

Un demi-siècle de chants et d'espoir. Cinquante ans que Da Lounis, comme aiment à l'appeler ses fans, est suivi, avec «méditation», écouté pendant les concerts. Ses albums sont fiévreusement analysés.

Après une première partie de l'année 2017 marquée par de nombreux concerts et la sortie de son album «Tudert nni», Lounis Aït Menguellet s'est accordé une petite halte à l’Opéra d’Alger, pour un concert inouï au grand bonheur de ses admirateurs, venus nombreux, samedi dernier, dans l’après-midi. Organisé par l’Opéra d’Alger sous l’égide du ministère de la culture, ce concert marque la fin des célébrations de ses 50 années de carrière artistique ponctuée par une vingtaine d'albums. Accompagné par des musiciens dont son fils Djaâfar, également chanteur et multi-instrumentaliste, Aït Menguellet a gratifié le public, plus de deux heures durant, de plusieurs de ses célèbres chansons tirées de son répertoire riche de plus de 200 titres, dans une ambiance harmonieuse et festive. Très attendri et ému par un public nombreux, Lounis Aït Menguellet a chanté «Din amçum» (La dette maudite) et Tamtut (La femme) tirées de son dernier album Isefra (poèmes) sorti en 2014.

Il a également servi «Assandu n waman» de son album «Yenna-d wemghar» (Le sage a dit, 2005) qui a recueilli une admiration particulière d'un public émerveillé. A travers ses textes, le «joaillier du verbe», comme se plaisent à le surnommer ses fans, évoque les travers de la société, clame la fraternité, le pardon et l’amour, et dénonce l’injustice. Le public a pu jouir entre autres titres, «Ammi», «Iwagadhiw», «Anidha'n'Tedjam Emmi», «Telt Iyyam», «Avridh Entemzi», «JSK», «L'Ghorva'n' 45», «Imusniw», «Thamettuth» et «Ruh Adh'qqimegh», «Aylam Aâqlith», chantant tous les textes du répertoire avec l'artiste au charisme imposant, qui a livré une prestation haute à sa dimension, auréolée de youyous et d'applaudissements nourris. Exprimant sa gratitude à son idôle, les présents de la salle Boualem-Bessaïeh ont chanté et dansé sur le devant de la scène. Compositeur et auteur d’une vingtaine d’albums dont «Tiregwa» (1999), «Yenna-d wemghar» et «Tawriqt tacebhant» (La page blanche, 2010), Aït Menguellet est réputé pour ses textes engagés et élaborés, faisant de lui un des artistes les plus populaires.

Sa première apparition sur scène remonte à la fin des années 1960 avec «Ma trud ula d nek kter» (Si tu pleures, moi je pleure encore plus), titre de sa première chanson dévoilée lors de l’émission «Ighanayen uzekka» (Les chanteurs de demain) sur la Chaîne II de la Radio algérienne. Après avoir subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert en janvier 2015, Lounis Aït Menguellet a marqué son retour six mois après par une tournée nationale pour promouvoir son album «Isefra», sorti une année plus tôt.

Sihem Oubraham