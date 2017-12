Statut dâ€™El-Qods : indignation mondiale

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris part, samedi au Caire, à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes, dédiée à l’examen de la situation en Palestine, à la lumière de la décision de l’administration américaine de reconnaître El-Qods Echarif comme capitale d’Israël. Dans son discours au Conseil, le ministre des Affaires étrangères a, d’emblée, souligné que cette décision condamnable et dangereuse constitue une violation grave de la légalité internationale et des décisions onusiennes. Il a ajouté que la décision de l’administration américaine intervient au moment où l’on s’attendait à une nouvelle initiative pour redynamiser le processus de paix dans la région, et en dépit de ses implications négatives sur la stabilité de l’ensemble de la région. Il a mis en exergue, dans ce cadre, l’impératif d’une action concertée en vue de faire face à cette décision, tout en appelant, à la fois, la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l’égard du peuple palestinien et mettre un terme à la souffrance qu’il endure depuis l’occupation de son territoire, et l’administration américaine à abandonner sa décision et s’inscrire dans l’attitude de neutralité qu’appelle son rôle et sa responsabilité au titre du processus de paix dans la région. Tout en réaffirmant la position ferme de l’Algérie en soutien au Peuple palestinien et à son droit légitime d’établir son Etat indépendant, avec El-Qods comme capitale, Messahel a rappelé que l’instabilité que connaît le monde arabe est intimement liée à l’échec de la communauté internationale à trouver une solution juste, globale et définitive à la question palestinienne. Enfin, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a rappelé que l’aboutissement de tout effort tendant à faire face à cette situation reste tributaire de la résistance du peuple palestinien et sa capacité à retrouver et sauvegarder son unité et sa cohésion, à travers une réalisation effective et urgente de la réconciliation palestinienne, et une attitude responsable mettant leur cause juste au-dessus de toute autre considération.(APS)

Une délégation du Conseil de la nation au Caire



Le Conseil de la nation prend part aux travaux de la session extraordinaire du Parlement arabe au siège de la Ligue des Etats arabes au Caire, a indiqué, hier, un communiqué du Conseil de la nation. Les derniers développements concernant la décision de l'Administration américaine de transférer son ambassade vers Al-Qods et de reconnaitre la ville sainte comme capitale d'Israël seront au menu de cette session, précise le communiqué. Le Conseil de la nation sera représenté aux travaux de cette session extraordinaire par MM. Abdelkrim Koreichi et Aziz Bezzaz, membres du Conseil de la nation et membres du Parlement arabe, conclut la même source. (APS)