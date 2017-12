Irak : La fin de Daesh

Il aura fallu donc trois longues années aux forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale dirigée par Washington, pour venir à bout de l’hydre de Lerne.

Trois années ou Daesh s’est appropriés à coup de sang et de massacre le tiers du territoire irakien. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé la victoire sur la horde de Daesh qui avait menacé en 2014 l'existence même de l'État irakien. Dans un discours solennel prononcé samedi devant le ministère de la Défense à Baghdad en présence de représentants de tous les corps d'armée, M. Abadi a annoncé que la prochaine bataille serait la lutte contre la corruption, véritable cancer qui obère le développement du pays. La journée d’hier a été déclaré jour férié pour «célébrer la victoire», selon un communiqué officiel. «C'est une victoire et une fête pour tous les Irakiens, mais en dépit de cette victoire finale, nous devons rester sur le qui-vive», a dit le Premier ministre, qui est aussi le commandant en chef des forces armées. La défaite militaire de l'EI en Irak, facilitée par l'appui crucial de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, marque un tournant dans la lutte lancée il y a trois ans pour en finir avec cette organisation terroriste responsable de massacres, d'exactions et d'attentats. Cependant, pour l'expert des mouvements terroristes, Hicham al-Hachemi, «si l'EI ne contrôle plus à proprement parler un centimètre carré du territoire irakien, il possède encore des caches et des dépôts d'armes» en Irak. Preuve en est, le jour même, les forces progouvernementales ont annoncé avoir tué dix kamikazes de l'EI qui se cachaient dans un tunnel près de Kirkouk, dans le nord de l'Irak. Et dans la Syrie voisine, les terroristes de l'EI sont revenus dans la province d'Idleb (nord-ouest), près de quatre ans après en avoir été évincés. L'EI a pourtant perdu la majeure partie du territoire conquis en Syrie et son «califat» autoproclamé en 2014 est désormais en lambeaux. «Nos forces contrôlent complètement la frontière irako-syrienne et j'annonce donc la fin de la guerre contre Daech», avait déclaré plus tôt M. Abadi lors d'une conférence à Baghdad. «Nous avons gagné par notre unité et notre détermination. Nous les avons vaincus en peu de temps», a-t-il ajouté. Le chef du commandement conjoint des opérations (JOC, qui coordonne la lutte anti-EI en Irak), le général Abdel Amir Yarallah, a annoncé de son côté que les forces irakiennes contrôlaient «toute la frontière avec la Syrie entre le point de passage d'Al-Walid et celui de Rabia», distants de

435 km. Les Etats-Unis, par la voix de la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert, ont salué la fin de l'«ignoble occupation» de l'Irak par l'EI. «L'annonce des Irakiens indique (...) que les populations vivant dans ces régions ont été libérées du contrôle brutal de l'EI», a-t-elle indiqué dans un communiqué, soulignant cependant que cela ne signifiait pas que «la guerre contre le terrorisme, et même contre l'EI, en Irak soit terminée». Dans un tweet plus tôt, la coalition internationale avait adressé ses «félicitations» à Baghdad pour «la libération de tous les territoires peuplés tenus par Daech en Irak», laissant ainsi entendre que l'EI maintiendrait des caches dans des zones non peuplées.



Bataille d’influence



Les Iraniens et la communauté chiite irakienne demeurent en position de force, avec un contrôle des principaux rouages de l'État. Mais les Saoudiens pourraient être plus actifs dans les mois qui viennent, car c'est à l'échelle régionale qu'ils cherchent aujourd'hui à endiguer et repousser l'influence iranienne. Autre dossier brûlant, l'avenir des paramilitaires du Hachd al-Chaabi, en grande majorité chiite, constitués en 2014 après l'appel à la mobilisation contre l'EI lancé par la principale figure spirituelle chiite d'Irak, Ali Sistani. Le Parlement a décidé en novembre 2016 l'intégration dans les forces armées du Hachd, qui compte des dizaines de milliers d'hommes. «Cette entité étatique paramilitaire a pris une telle ampleur qu'elle a presque supplanté l'armée régulière et les forces spéciales», assurent des experts. «Sa démobilisation sera difficile pour l'Etat. La persistance de tels acteurs dans la société participe de la continuité de la violence et de l'absence de viabilité de l'Etat», selon Mohammad Ould Mohamedou, expert de l'Irak et professeur à l'Institut des Hautes études internationales à Genève. Pour Kirk Sowell, qui publie sur le net la revue «Inside Iraqi Politics», «si l'EI est plus inquiétant pour le reste du monde, pour les Irakiens, le Hachd est plus dangereux, car beaucoup de ses groupes deviennent des mafias locales».

Parade militaire à Baghdad

Les différents corps de l'armée irakienne ont défilé hier à Baghdad lors d'un défilé pour fêter la victoire militaire contre l’Etat islamique (EI), annoncée par le Premier ministre Haider al-Abadi. La parade militaire a eu lieu sur la place du monument au soldat inconnu, dans la Zone verte, secteur ultra-protégé de la capitale où se trouvent les principaux ministères et les ambassades, selon des participants. Des hélicoptères et des avions de combat ont survolé le ciel. Au début du défilé, le Premier ministre Abadi a salué dans la tribune les familles des «martyrs», ces membres des forces armées tombés au combat contre les terroristes. Dans un discours solennel devant le ministère de la Défense à Baghdad, il a annoncé que la prochaine bataille serait la lutte contre la corruption, véritable cancer qui obère le développement du pays. Les festivités devaient se poursuivre à travers l'Irak, à l'exception du Kurdistan, car les autorités de la région autonome ont reproché à M. Abadi de ne pas avoir mentionné les «sacrifices» consentis par les peshmergas, les combattants kurdes, dans la bataille anti-terroriste.