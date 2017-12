Session extraordinaire du Parlement arabe consacrÃ©e Ã  Al-Qods : Le Conseil de la nation au Caire

Le Conseil de la nation prend part aux travaux de la session extraordinaire du Parlement arabe au siège de la Ligue des Etats arabes au Caire, a indiqué, hier, un communiqué du Conseil de la nation.

Les derniers développements concernant la décision de l'Administration américaine de transférer son ambassade vers Al-Qods et de reconnaitre la ville sainte comme capitale d'Israël seront au menu de cette session, précise le communiqué. Le Conseil de la nation sera représenté aux travaux de cette session extraordinaire par MM. Abdelkrim Koreichi et Aziz Bezzaz, membres du Conseil de la nation et membres du Parlement arabe, conclut la même source.

(APS)