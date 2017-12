Lutte antiterroriste : Deux Tchadiens armÃ©s apprÃ©hendÃ©s Ã  In Guezzam et trois narcotrafiquants interceptÃ©s Ã  Tlemcen

Deux criminels de nationalité tchadienne, tentant de franchir les frontières nationales en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux chargeurs de munitions garnis, ont été appréhendés hier à In Guezzam dans la wilaya de Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre des opérations visant à renforcer la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, le long de nos frontières nationales, un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé, le 10 décembre 2017, au niveau du secteur opérationnel In Guezzam/6e Région militaire, deux criminels, de nationalité tchadienne, qui étaient à bord d’une motocyclette, tentant de franchir nos frontières nationales, en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux chargeurs de munitions garnis», précise la même source. «Cette opération confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP mobilisées le long des frontières, à déjouer toute tentative d’intrusion, d’introduction d’armes ou d’atteinte à la sécurité et la stabilité du pays», ajoute le communiqué du MDN. (APS)



Trois narcotrafiquants ont été interceptés et 19 kilogrammes de kif traité ont été saisis samedi à Tlemcen, par un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale, a indiqué hier le MDN dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, le 9 décembre 2017 à Tlemcen/2e RM, trois narcotrafiquants et saisi 19 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement a saisi, à Tamanrasset/6e RM, 12 détecteurs de métaux, trois groupes électrogènes et un marteau piqueur», précise la même source. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Batna et Sétif/5 RM, cinq individus en possession de trois armes à feu et 468 cartouches de différents calibres, tandis qu’ils ont intercepté, à Oran, Relizane et Mostaganem/2e RM, quatre contrebandiers, deux quintaux de déchets de cuivre et 3.001 unités de différentes boissons. De même, 105 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Béchar, Biskra, Laghouat, El Tarf et In Guezzam», conclut le communiqué.

(APS)