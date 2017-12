Lancement rÃ©ussi du Satellite algÃ©rien Alcomsat-1 : Le PrÃ©sident Bouteflikaet son homologue chinois Ã©changent les fÃ©licitations

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue chinois, Xi Jinping, ont échangé les félicitations, suite au lancement réussi du premier satellite algérien «Alcomsat-1» depuis la Chine, estimant que ce succès est «le couronnement d’un travail sérieux de longue haleine» entre l’Algérie et la Chine, dans le domaine des technologies spatiales, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette réalisation est «le fruit d’un partenariat scientifique réussi entre l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et plusieurs instances scientifiques chinoises», a précisé le communiqué. Dans son message à son homologue chinois, le Président Bouteflika a salué la «qualité des relations bilatérales algéro-chinoises» que les deux pays ont décidé en 2014 de promouvoir en «partenariat stratégique global», estimant que cette réalisation était «le couronnement d’un travail sérieux de longue haleine entre l’Algérie et la Chine dans le domaine des technologies spatiales», indique-t-on de même source. Le chef de l’Etat a exprimé sa profonde considération à la République populaire de Chine pour sa disponibilité à assurer le transfert de la technologie dans un domaine très développé qu’est celui des TIC. Pour sa part, le président chinois a félicité le Président Bouteflika pour le lancement réussi d’«Alcomsat-1», saluant le rôle des techniciens algériens dans la réussite de ce projet.

Le Président chinois s’est félicité des «relations d’amitié profondes» qui lient l’Algérie et la Chine, estimant que l’Algérie est un «partenaire stratégique de premier rang».

Le fruit d’un partenariat scientifique fructueux

Le satellite algérien de télécommunications spatiales Alcomsat-1 a été lancé avec succès hier après-midi, porté par le lanceur chinois Long March 3B, depuis la station Xichang Satellite Launch Center, située dans la province du Sichuan à 2200 Km au sud ouest de Pékin. Le satellite Alcomsat-1, aux couleurs de l'emblème national, a été lancé à 17h40 heure algérienne, par l’Agence spatiale algérienne (ASAL), en partenariat avec la Chine. Il est dédié notamment aux télécommunications, la télédiffusion et l'internet. "26 minutes après le décollage vertical, selon les données du centre de poursuite et de contrôle des satellites de Xi’an, les opérations de séparation du satellite Alcomsat-1 du véhicule de lancement et son entrée en Orbite de transfert géostationnaire (GTO) se sont déroulées avec succès".

L’apogée de cette Orbite de transfert est de 4.1991 km, son périgée est de 200 km et son inclinaison est de 26.4 degrés. Cinq manoeuvres d’Alcomsat-1 seront nécessaires dans les 6 prochains jours, pour atteindre son orbite géostationnaire 36.000 km et sa position orbitale 24.8 ouest", a-t-on expliqué auprès de l'ASAL. L'exploitation et le contrôle du satellite "seront effectués par les ingénieurs de l'ASAL, depuis les centres d’exploitation des systèmes de télécommunications de Boughezoul (Médéa) et de Bouchaoui (Alger)", a-t-on précisé, ajoutant que "ces opérations auront lieu dès la séparation du satellite du lanceur jusqu’à sa position orbitale géostationnaire et ces derniers procéderont à l’activation, à la surveillance et au contrôle des différents sous-systèmes du satellite et de ses appendices (antennes, panneaux solaires, réflecteurs, etc)".

Selon l'ASAL, après cette phase, il est prévu une période de 3 à 6 mois pour les phases de mise à poste et de tests en orbite avant l’exploitation opérationnelle du satellite. Premier satellite algérien de télécommunications, Alcomsat1 "est un précieux outil multi-missions qui assure une couverture nationale et régionale (Afrique du Nord et Sahel), permettant l’amélioration des télécommunications et la réception de plusieurs programmes de télédiffusion avec la fourniture de services de transmission audio, d’Internet à haut débit, de télé-enseignement, de télémédecine et de visioconférence. Dans ce cadre, l'ASAL et l'Agence spatiale chinoise "ont développé un partenariat scientifique et technologique basé autour de la conception, la réalisation, le lancement et l'exploitation du satellite", a-t-on précisé. Ce partenariat a permis la formation et la mise en place d’une compétence humaine opérationnelle, "apte à exploiter et à maintenir en fonctionnement nominal" de ce satellite. Un large programme de formation a été développé au profit d'ingénieurs algériens dans les domaines pointus liés à la conception et la réalisation du satellite. Il a également permis la formation d’un nombre appréciable de docteurs et de masters dans les spécialités liées aux technologies des télécommunications spatiales, a-t-on ajouté. Il est souligné que "cette ressource humaine de haut niveau constitue l'élément clé pour la pérennité du programme spatial algérien, à travers notamment le développement des futurs systèmes spatiaux de télécommunications et leur bonne exploitation, à l'instar de l'expérience acquise dans le domaine des satellites d'observation de la terre".

Ce projet, qui inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "constitue une traduction concrète de l'accord de partenariat stratégique global signé par le Président Bouteflika et son homologue chinois Xi Jinping, le 25 mai 2014", a rappelé l'ASAL, qui précise que ce projet "vient conforter le choix stratégique de promouvoir l'activité spatiale nationale à des fins pacifiques et d'en faire de l’activité spatiale un instrument fiable et efficace de développement économique durable et de renforcement de la souveraineté nationale". L'Algérie avait déjà lancé en septembre 2016 les satellites Alsat-1B, Alsat-2B et Alsat-1N, par le lanceur indien PSLV C-35 depuis le site de Sriharikota du Centre spatial de Satich Dhawan (sud-est de l'Inde). Ce programme spatial, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spatial national horizon 2020, vise, à travers ces instruments stratégiques, à renforcer les capacités de l'Algérie en matière d'observation de la terre au service du développement durable et du renforcement de la souveraineté nationale. Il est à signaler qu'Alsat-1B est le deuxième satellite algérien d'observation de la terre à moyenne résolution, lancé par l'Algérie après Alsat-1. L'exploitation des images Alsat-1B prises depuis une orbite à 670 km d’altitude, répond, entre autres, aux objectifs liés à la protection de l’environnement et des différents écosystèmes naturels, l’observation des phénomènes de la désertification et à leurs cartographies, la cartographie de l’occupation des sols, l’aménagement des territoires et du littoral, ainsi que la prévention et la gestion des risques naturels. Alsat- 2B est le deuxième satellite d'observation de la terre à haute résolution, placé sur une orbite située à 670 km d’altitude et ce, après Alsat-2A en orbite depuis juillet 2010.

Les images prises par Alsat-2B viennent augmenter la fréquence des prises de vue et renforcer les capacités de couverture du territoire national. Alsat-1N est un nano satellite à mission scientifique et de démonstration technologique développé dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération avec l’agence spatiale du Royaume Uni (UKSA), par une équipe de chercheurs algéro-britanniques. (APS)