Dans la lucarne : Quand la FAF veut rÃ©organiser son football

Il est clair que la refondation de notre football est devenue au fil des ans une nécessité qui s’impose d’elle-même. Il faut dire que la structure suprême qui gère notre football, mais aussi les pouvoirs publics, représentés par le MJS, ne peuvent rester inactifs devant la détérioration, de plus en plus grande, du « sport-roi ». Il est clair qu’avec l’application brutale, dès la saison 2010/2011, du professionnalisme, alors que les clubs n’étaient pas préparés, avait eu des effets contraires aux attentes des uns et des autres. Il est vrai que la transition ne pouvait se faire en douce sans causer des contre-coups pour le moins inattendus par ceux qui avaient initié ce projet. C’est vrai qu’en haut lieu, on avait voulu faire dans le grandiose afin de ne pas rester en rade par rapport au football mondial et le système professionnel considéré comme la panacée qui pouvait nous permettre d’avancer et surtout rivaliser avec les autres nations qui ont « pignon sur rue ». On ne peut aujourd’hui remettre en cause cette initiative qui est, au fond, louable, eu égard à l’objectif recherché. Aujourd’hui, presque sept après son lancement, les observateurs et autres analystes constatent que beaucoup de problèmes se sont amoncelés dans la pratique de notre « jeu à onze » par les acteurs du football, aussi bien présidents de clubs, dirigeants et joueurs. Il y a aussi que l’essentiel n’était pas disponible. Ce qui avait posé un sérieux problème au départ. Lorsque vous n’avez pas l’outil de travail qui est le stade, on ne voit pas comment vous allez travailler dans de très bonnes conditions et surtout former vos jeunes évoluant dans les petites catégories. Il est clair que notre football, c’est un constat général, n’est pas au mieux de sa forme. D’abord, il ne forme plus comme il l’avait fait par le passé où l’équipe de

« 82 » avait battu l’Allemagne et failli passer au deuxième tour les « doigts dans le nez ». Beaucoup de problèmes subsistent dans notre football. C’est ce qui a poussé la FAF, en collaboration avec le MJS, d’organiser, sur deux jours (11 et 12 décembre), le symposium sur le renouveau de notre football. Il est évident qu’en deux jours, on ne peut pas tout régler, mais le mérite de la FAF est d’avoir accepté de le faire et dont l’organisation a été laissée à Gasmi, la « cheville ouvrière de ce projet », assez ambitieux au demeurant. Le travail dans ce symposium se fera dans huit ateliers qui sont, entre autres, le professionnalisme et le développement, la violence, les infrastructures, le dopage, l’arbitrage, le football Amateur, le sponsoring. Des personnalités des secteurs concernés de plus prés, comme ceux de la sécurité, du ministère de la communication, seront présentes. On veut donner une aura exceptionnelle à cet évènement afin de redorer à terme le blason du football algérien qui est loin d’être actuellement dans les meilleures conditions possibles. On doit tout revoir afin que nos clubs, en priorité, aient leurs propres infrastructures qui est la condition idoine pour la réussite de ce projet. C'est-à-dire qu’il faut appliquer les lois et mesures qui seront prises dans cet important conclave qui est en fait une conférence qui est à même de traiter tous les sujets ayant une relation directe avec le football national.

C’est vrai que cette réunion sera très importante, mais il faudra être patient pour voir les résultats du travail des participants dans les différents ateliers aboutir à court terme. Toujours est-il, il ne faudra pas jeter aux orties une telle décision d’organiser ce symposium qui vient après les assises organisées en 1995, au palais des nations du club des pins, par feu Rachid Haraïgue et le ministre de la jeunesse et des Sports de l’époque, Sid-Ali Lebib. Les assises ont été faites dans les règles avec la finalisation de dossiers qu’on remettra aux participants quinze jours à l’avance. Il y avait 1.500 présents. Tout s’est fait avec sérieux et en profondeur. Il y avait aussi Hadj Saïdane, notre représentant à l’Union arabe en ce temps-là. Il avait fait du bon travail dans ces assises. Il a même été le chef de la délégation qui avait réussi à régler le problème de Karouf en 1993 avec le coach Ighil. Bon vent !

Hamid Gharbi