Saison 2018-2019 (Ligues 1 et 2) : dÃ©but de la compÃ©tition aprÃ¨s le mercato d'Ã©tÃ©

Le coup d'envoi du championnat des Ligues 1 et 2 de football pour la saison 2018-2019 sera donné à l'issue de la période des transferts d'été, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Le Bureau fédéral «a attiré l’attention de la Ligue de football sur un nouveau point de réglementation adopté par la Fédération internationale (Fifa) et qui stipule qu’aucun championnat national ne doit démarrer tant que la période des transferts concernant ledit championnat n’est pas close», précise la FAF. L'instance dirigeante de la compétition a été invitée à prendre en considération cette donnée pour l’établissement des calendriers des championnats des Ligues 1 et 2 pour la saison 2018-2019 et de la période de transferts y afférant. Par ailleurs, le Bureau fédéral a émis le souhait que la LFP ne programme pas des journées de championnat de Ligue 1 Mobilis lors des dates Fifa, dans le souci de ne pas handicaper les clubs de l'élite ayant des joueurs internationaux convoqués en sélection nationale.