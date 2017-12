Rallye Challenge Sahari International-2017, 4e Ã©tape : Taghit-Taghit (2 boucles/ 55 km) : Le franÃ§ais Terry Bunel vainqueur

De nos envoyés spéciaux à Taghit : Mohamed-Amine Azzouz et Youcef Cheurfi

Le Français Terry Bunel a remporté hier la 4e étape du «Challenge Sahari International», dans la catégorie auto, après une dure épreuve, pleine de difficultés qui a permis aux pilotes des différentes catégories de se mesurer les uns aux autres, et de découvrir leurs capacités sur un parcours parsemé d’écueils.

Ils ont été confrontés aux dunes du Grand Erg occidental, sur un secteur sélectif court en distance. Les deux boucles parcourues ont mis à l’épreuve pilotes et montures sur un parcours tracé dans des dunes et au pied de la plus haute dune du monde.

La navigation et la justesse d’appréciation ont été décisives, et les premiers à franchir la ligne d’arrivée n’ont pas été forcément ceux qui sont réputés être les plus rapides. Pour rappel, Bunel s’est classé second, lors de la précédente étape, remportée par Alahoum, du RAMA El-Mouradia. En outre, ce dernier a trébuché, lors de cette étape. Il a été victime d’un accident, puisque sa voiture s’est renversée sur le côté. Ce qui a provoqué le détachement d’une des roues du véhicule. Il s’en est sorti heureusement sans bobo. Le nécessaire a été fait pour le secourir. Pour les motos, c’est l’Italien Paulo Cici qui s’est imposé comme lors de la 3e étape, affichant ses prétentions et ses capacités de prétendre monter sur la plus haute marche dans la catégorie. Pareillement pour l’Algérien Mohamed Islam Saïb, qui concourt sous les couleurs de Laghouat Racing Team, qui a gagné les 3e et 4e étapes, dans la catégories Quads. Pour les SSV, Ouazène Mehari (Laghouat Racing Team) a lui aussi gagné les 3e et 4e étapes. Ce sont les pilotes qui sont en train de s’illustrer dans les différentes catégories de ce rallye.



5e étape demain : (Taghit-Taghit/ 3 Boucles 209 km/ 2 liaisons de 3,5 km)



Cette belle étape réserve de magnifiques surprises, car elle rencontre le Djebel Mezarif, qui se présente d’abord sous la sous la forme d’une majestueuse falaise longeant l’est du parcours, avant de présenter un profil plus large et typiquement montagneux. Une liaison minuscule débute cette étape pour mener au départ du secteur sélectif. Là, ce sont les pistes sableuses du Grand Erg qui entament le parcours, avant de mener les équipages au pied des falaises, que le parcours va longer pendant une bonne partie du tracé nord. Tout au nord, c’est le Dayet El-Mezarif (Lac asséché) qui annonce le retour vers le sud. Avant cela, il faudra emprunter une route goudronnée pour 600 m et redoubler d’attention à cette occasion. Cette étape a pour intitulé : «Sur les pas des Tamasheq», qui sont les Touaregs, hommes bleus du désert.

M.-A. A.