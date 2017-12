Basket ball/ NBA : Cleveland rebondit vite

Cleveland a vite renoué avec la victoire en battant Philadelphie 105 à 98 samedi, au lendemain de sa première défaite depuis un mois qui a mis fin à une série de treize victoires consécutives. Les Cavaliers ont décroché leur 19e victoire de la saison en 27 matches et sont repassés à la 2e place de la conférence Est devant Toronto (16 v-7 d). Mais cette victoire n'a pas été une formalité pour LeBron James et ses coéquipiers : ils ont compté jusqu'à 12 points d'avance (38-26) mais sont restés jusqu'au bout sous le menace des Sixers qui sont même passés en tête durant la 4e période. Sans Joël Embiid, laissé au repos, Robert Covington a marqué 19 points et Ben Simmons a apporté 14 points. Mais les jeunes Sixers n'ont rien pu faire face à LeBron James qui a fini meilleur marqueur de la rencontre avec ses 30 points et qui s'est offert, avec 13 rebonds et 13 passes décisives, son 58e «triple double» de sa carrière, à une unité du légendaire Larry Bird. Mais ce sont Dwyane Wade (13 points), dans le rôle du remplaçant de luxe, et Jay Crowder (12 pts), avec un panier à trois points décisif à 40 secondes de la sirène qui ont fait la différence.