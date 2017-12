Espagne : Valverde veut Ã©viter le dÃ©part de Mascherano

Le FC Barcelone ne doit pas «s'affaiblir» au mercato d'hiver si Javier Mascherano choisit de quitter le club en janvier, a estimé samedi l'entraîneur barcelonais, Ernesto Valverde, sur fond de rumeurs autour d'un possible départ du défenseur argentin vers la Chine. «Ce sont des questions de caractère interne, de la même manière qu'on ne parle pas de possible recrutements. On verra ce qui se passera», a déclaré le technicien en conférence de presse. «Comme toutes les équipes de tous les championnats, l'objectif du Barça quand arrive le mercato, c'est de se renforcer, pas de s'affaiblir». Selon le quotidien barcelonais Sport, Mascherano (33 ans), arrivé au club en 2010, envisagerait de rejoindre en janvier le Hebei China Fortune, où il devrait bénéficier d'un salaire confortable et d'un temps de jeu accru en vue du Mondial-2018 avec l'Argentine. «Le mercato d'hiver n'est pas encore ouvert», a tranché samedi Valverde. «C'est vrai que certaines questions apparaissent et qu'il faut y faire face. Mais pour le moment, Mascherano est avec nous et il a toujours joué à haut niveau à chaque fois qu'on a fait appel à lui», a-t-il dit, soulignant l'importance dans le vestiaire de l'Argentin, l'un des quatre capitaines de l'effectif. «C'est un joueur expérimenté que tout le monde respecte pour son comportement et son engagement», a-t-il dit. Un éventuel départ de Mascherano dégarnirait un peu plus le secteur défensif du FC Barcelone, déjà privé du Français Samuel Umtiti (cuisse) jusqu'à début février. Le FC Barcelone, solide leader de Liga (36 pts), se déplace dimanche à Villarreal pour tenter de conforter sa première place au classement.