Championnat allemand : Le Bayern champion d'automne

Quatre jours après sa victoire contre Paris (3-1) en Ligue des champions, Munich a décroché samedi le titre honorifique de champion d'automne de Bundesliga, deux matches avant la trêve, grâce à une victoire (1-0) à Francfort, alors que Dortmund a de nouveau chuté à domicile. Avec 35 points en 15 journées, le Bayern compte désormais neuf unités d'avance sur Leipzig. Le RB, qui a concédé à domicile un nul (2-2) contre Mayence, traverse lui aussi une zone de turbulences avec 5 points pris seulement sur les quatre derniers matches. Après le passage à vide de septembre et le limogeage de Carlo Ancelotti, le Bayern de Jupp Heynckes a retrouvé la confiance et l'efficacité qui en ont fait un quintuple champion en titre. Sans être brillant, le «Rekordmeister» s'est imposé à Francfort grâce à un but d'Arturo Vidal. Robert Lewandowski, le buteur maison, récupérait sur le banc de touche de ses efforts contre le PSG, et n'est entré qu'à la 83e minute pour remplacer Kingsley Coman, relativement transparent samedi. Devant 82.000 spectateurs qui espéraient voir la première victoire des leurs depuis septembre, les Jaune et Noir se sont de nouveau effondrés, et ont perdu (1-2) contre Brême à l'issue d'un match qui leur a totalement échappé. Le calendrier avait pourtant fait une fleur à Dortmund. Le Borussia recevait le Werder, 17e et avant-dernier, qui n'avait plus gagné un match à l'extérieur depuis avril ! Mais les joueurs de la Ruhr ont livré une première mi-temps catastrophique. «Je n'avais jamais vu cela depuis que je suis à Dortmund", a dit le coach Peter Bosz. À la pause, Brême menait (1-0) (Eggestein, 26’) et les locaux rentraient au vestiaire sous les sifflets, événement rarissime dans le mythique Signal Iduna Park. Revenu avec de meilleures intentions, Dortmund a égalisé (Bargfrede csc, 57’), mais n'a même pas tenu 10 minutes avant que Gebre Selassie ne vienne sceller la victoire de Brême (2-1) à la 65’. Kagawa a ensuite manqué l'immanquable, en tirant au dessus alors qu'il était seul devant le but. La fatigue accumulée avec les matches de C1 était visible, et Leipzig n'a jamais réussi à imprimer samedi le pressing et le tempo qui sont sa marque de fabrique. Du coup, le RB n'arrive plus à suivre le rythme du Bayern depuis quelques matches, et a encore perdu une occasion de rester au contact samedi en concédant un nul (2-2) à domicile contre Mayence à la 86’.