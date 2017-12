Boxe/ WBO/Super-plumes : Lomachenko fait craquer Rigondeaux

L'Ukrainien Vasyl Lomachenko a facilement conservé son titre WBO des super-mouches en battant samedi à New York, par abandon après la 6e reprise, le Cubain, Guillermo Rigondeaux, jusque là invaincu. Lomachenko a signé à 29 ans la dixième victoire de sa carrière, la huitième avant la limite, alors qu'il remettait en jeu son titre pour la quatrième fois. Le double champion olympique (2008, 2012) a pris l'ascendant dès la deuxième reprise : plus rapide et plus affuté que son adversaire qui n'avait disputé que deux combats depuis deux ans, l'Ukrainien a touché à plusieurs reprises avec son uppercut du droit. Rigondeaux, 37 ans, a tenté de laisser l'orage et d'endiguer la domination de Lomachenko en s'accrochant à son adversaire, mais il n'a jamais été en mesure de l'inquiéter. Touché à la main gauche dès la 2e reprise, le Cubain qui est monté de deux catégories pour pouvoir toucher la plus importante bourse de sa carrière, a préféré jeter l'éponge à l'appel de la septième reprise. Rigondeaux, lui aussi double champion olympique (2000, 2004), affiche désormais à son palmarès 17 victoires et une défaite. Il ne s'était plus incliné depuis une défaite chez les amateurs en 2003.